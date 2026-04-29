La naturaleza del Jardín Botánico y la mitología clásica se dan la mano gracias a escolares de Córdoba

Foto de familia de los asistentes a la II Jornada de 'Un mito y una flor'. - UCO

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de estudiantes que cursan las asignaturas de Cultura Clásica y Latín en 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de los institutos Medina Azahara, Maimónides y Alhaken II han participado en la II Jornada 'Un mito y una flor', cuyo objetivo es conocer la mitología clásica desde una perspectiva más lúdica.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, organizada en el Real Jardín Botánico, por la delegación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Córdoba y la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO, a través de las Áreas de Filología Griega y de Filología Latina, en la jornada el alumnado ha representado tres mitos en los que se produce alguna metamorfosis con elementos de la naturaleza, ya sea una flor, un arbusto, una planta, un árbol o un espacio acuático.

El jurado, compuesto por profesorado de la UCO y de Educación Secundaria, así como un miembro del Jardín Botánico, ha otorgado el primer premio al centro Medina Azahara por su representación del mito de Polifemo y Galatea. Los centros Maimónides y Alhaken II se han llevado el segundo y tercer premio, respectivamente por sus mitos sobre Píramo y Tisbe y Baucis y Filemón.

La jornada se ha completado con un recorrido por el Jardín Botánico en el que José Luis Quero, director científico del Jardín y un grupo de estudiantes de los institutos Fuensanta y Zoco han profundizado en diferentes plantas que aparecen en la 'Metamorfosis' de Ovidio para destacar cuestiones biológicas y cómo aparecen descrita en diversos mitos.

Así, por ejemplo, el grupo de asistentes ha comprobado que el laurel es un árbol que sintetiza una sustancia química para evitar la competencia alrededor y fue también la planta en la que se convirtió Dafne para escapar de Apolo.

En la inauguración de la jornada han estado presentes María Consuelo Recio, presidenta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Córdoba; Fuensanta Garrido, vicepresidenta de la SEEC en Córdoba y profesora de la Facultad de Filosofía y letras de la UCO; Daniel García-Ibarrola, Adelardo Cánovas Crespo y José Luis Quero Pérez, presidente, gerente y director científico del Jardín Botánico, respectivamente, así como el vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO, Javier López, y el investigador de la UCO Sergio López.