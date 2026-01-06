'El Niño' deja más de 6,2 millones en la provincia de Granada con el tercer premio y dos décimos del primero

Sorteo de El Niño - RTVE

GRANADA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' ha repartido algo más de 6,2 millones de euros en la provincia de Granada con el número 32.615, agraciado con el tercer premio, del que se han vendido 25 series desde la Administración situada en el centro comercial Alcampo de la Avenida Juan Pablo II de la capital.

Un portavoz de Loterías y Apuestas del Estado ha señalado a Europa Press que se trata de un número abonado que se juega durante todo el año desde esta administración que esta Navidad ha llevado la suerte a sus clientes habituales.

Por su parte, el 06.703, agraciado con el primer premio del Sorteo del 'El Niño', también ha repartido algo de fortuna en la provincia, puesto que se han vendido dos décimos de este número, premiado con 200.000 euros cada uno, en Belicena y Salobreña.

