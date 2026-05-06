OLA Granada modifica el lugar y fecha de su jornada de conciertos, que será el 22 de mayo junto al Palacio de Deportes

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra; el director del festival, Nani Castañeda; la representante de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; y la reprsentante de la Fundación Miguel Río, Sara Armadas, entre otros, durante la presentación del festival. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El festival OLA Granada modifica la fecha y ubicación de la jornada integramente dedicada a las actuaciones musicales en vivo por previsión de inclemencias meteorológicas y se celebrará el 22 de mayo junto al Palacio de Deportes.

El Ayuntamiento de Granada ha informa de que, debido a las previsiones para este fin de semana, el festival modifica su programación en cuanto a fecha y ubicación, "garantizando así el correcto desarrollo de todas sus actividades y la seguridad del público asistente".

El evento de actuaciones musicales encabezado por la banda Camellos e inicialmente previsto este fin de semana en la explanada del Palacio de Congresos se traslada al viernes 22 de mayo, desde las 18,00 horas, y tendrá lugar en el espacio situado junto al Palacio de Deportes de Granada (zona Zaidín Rock).

SE MANTIENE LA CITA CON LA INDUSTRIA MUSICAL

El programa de esta edición de OLA Granada mantiene íntegramente su primera jornada, que se celebrará el jueves 8 de mayo, a partir de las 18,00 horas, en el Cuarto Real de Santo Domingo. En este espacio tendrá lugar la mesa redonda "¿Qué le falta a Granada?", un encuentro de reflexión sobre los retos y oportunidades de la industria musical granadina, con la participación de profesionales de primer nivel del ámbito nacional. La jornada se completará con una actuación acústica del que fuera líder de las míticas bandas Surfin' Bichos y Chucho, Fernando Alfaro.

De otra parte, el viernes 22 de mayo, desde las 18,00 horas, el nuevo escenario junto al Palacio de Deportes, el mismo del Zaidín Rock, se transformará en un gran espacio al aire libre dedicado al talento emergente y a la música en directo.

El cartel contará con las actuaciones de Tirana, Nievla, Yo Estoy Bien El Mundo Está Mal y la banda Camellos, uno de los referentes actuales del punk pop y el rock alternativo en su gira de décimo aniversario, con su única fecha en Granada. La jornada se completará con la sesión del DJ Don Gonzalo, ofreciendo una programación diversa pensada para todos los públicos.