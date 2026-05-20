Ola Granada traslada al 26 de septiembre su jornada de conciertos con el grupo Camellos y tres bandas locales emergentes

La banda Camellos actuará finalmente el 26 de septiembre en la Explanada del Palacio de Congresos de Granada dentro de la tercera edición de Ola Granada y en el marco de su gira de décimo aniversario. - THE BORDERLINE MUSIC

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Ola Granada ha decidido trasladar su jornada de música en directo al sábado 26 de septiembre, fecha en la que mantiene como cabeza de cartel de la propuesta musical a la banda Camellos.

A través de un comunicado, la organización del evento apunta que "la saturación de la agenda pública y la alta ocupación de los espacios municipales durante esta primavera" han obligado a reconfigurar los planes de la tercera edición de esta cita que ya en primera instancia fue aplazada por inestabilidad climatológica.

Así, desde Ola señalan que el traslado final de su jornada de conciertos al sábado 26 de septiembre pretende esquivar las interferencias del calendario institucional y asegurar la máxima afluencia de público posible al lugar de celebración: la Explanada del Palacio de Congresos, a partir de las 19,00 horas.

"Lo que vende Ola Granada es precisamente el derecho a la búsqueda y la agitación de la escena periférica, un espacio de resistencia cultural que se plantea bajo el epígrafe de 'La música que viene' para tomar el pulso a los nuevos códigos musicales y demostrar que el futuro ya está ocurriendo en las calles", reivindica la organización.

Asimismo, adelantan que el cambio de rumbo estacional de la cita altera sustancialmente el diseño del cartel, forzando la caída de algunas bandas que no podrán cuadrar sus agendas, como es el caso de Nievla.

"Sin embargo, el núcleo duro de la convocatoria se mantiene inalterable gracias a la confirmación de Camellos, un bastión del pop punk y el rock alternativo estatal que ofrecerá su única fecha en la ciudad dentro de su gira de décimo aniversario, acompañados por tres nombres de la escena emergente local que certificarán esa audacia creativa tan propia de la marca", señalan.

La entrada para esta jornada de directos será totalmente gratuita hasta completar el aforo del recinto, "manteniendo firme el compromiso de Ola Granada de abrir la cultura y el mapa del relevo generacional a toda la ciudadanía", concluyen.