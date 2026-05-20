El alcalde de Málaga destaca del 17M el apoyo "importantísimo" que tiene el PP en Andalucía

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado este martes el apoyo "importantísimo" que ha tenido el PP en Andalucía en estas elecciones autonómicas del pasado domingo, 17 mayo. Además, ha dicho que no extrapola estos resultados a las futuras elecciones municipales de 2027, porque cada uno de los comicios que se celebran tienen su ámbito, y ha recordado, asimismo, que no ha decidido aún si volverá a optar a la reelección.

Tras ser cuestionado por los periodistas a raíz de las elecciones andaluzas y, en concreto, por la pérdida de la mayoría si se extraporlan los datos en la capital para las elecciones municipales, De la Torre ha asegurado que no ha hecho ese "ejercicio de los números; no hay nada que comentar".

"Son unas elecciones autonómicas que se ha demostrado el apoyo importantísimo que tiene el PP en Andalucía, que no ha llegado a la mayoría absoluta por dos diputados, pero ha crecido en votos, en números absolutos de votos", ha destacado.

De igual modo, ha incidido en que "hay más ciudadanos en Andalucía que confían hoy en el Partido Popular que hace cuatro años, todo dependido del grado de participación, de la evolución de otros partidos, etcétera".

Sobre la interpretación de datos y llevarlos a las futuras municipales, ha incidido en que "no sé hasta qué punto tiene sentido. Son elecciones autonómicas, que tienen su pleno sentido".

"No he hecho ese ejercicio, es que no lo voy a hacer nunca; quiero decir no sé lo que sale, pero es que no me importa lo que salga porque una cosa son elecciones autonómicas, otras municipales, otras son las generales y otras las europeas; cada una tiene su ámbito", ha sostenido.

Cuestionado por si tiene temor a posible pérdida de mayoría en la capital, De la Torre ha recordado que "no tengo decidido si me presento o no, tengo que adaptar mi agenda, hacer más ejercicio físico para sentirme útil...".

Sobre si hay fecha para ese anuncio, De la Torre, precisamente, ha incidido en que "depende de cómo adapte mi agenda". "Si lo hago con cierta rapidez, pues será más pronto, pero tengo que hacer ese ejercicio de sacar tiempo para hacer más deporte del que hago y dormir un poco más de lo que duermo también", ha concluido.

