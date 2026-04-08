Olga Manzano encabezará la lista del PSOE de Granada y Paco Cuenca entra como número dos

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, encabeza la lista propuesta por la ejecutiva provincial del partido para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Le sigue como número dos el diputado provincial y portavoz del PSOE de Andalucía, Paco Cuenca, y en el puesto número tres, la también parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso de elaboración de las listas, que ha comenzado con la reunión en los últimos días de las agrupaciones locales, donde los militantes son consultados, para que, en la tarde de este miércoles, la dirección provincial confeccionara la propuesta con los candidatos a ir en la papeleta por Granada, la cual ha sido aprobada por aclamación.

Aunque el nombre de Pedro Fernández, secretario general del PSOE provincial y delegado del Gobierno en Andalucía había sonado para encabezar la lista finalmente esta opción no se ha materializado a fin de que se mantenga la representación granadina en este cargo tan destacado en la comunidad y de favorecer una lista encabezada por una mujer, según detallan las mismas fuentes.

La candidatura de 2022 estuvo encabezada por Noel López, que en esta ocasión queda fuera de la candidatura, y tuvo a Olga Manzano como número dos, seguida por Gerardo Sánchez --que tampoco entra esta vez-- y Mari Ángeles Prieto.

Los resultados de las pasadas elecciones autonómicas en la provincia de Granada se saldaron con seis diputados para el PP, cuatro para el PSOE, dos para Vox y uno para Por Andalucía.