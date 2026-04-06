Pacma pide a la Junta Electoral su inclusión en los principales debates electorales por los comicios andaluces

El candidato de Pacma a la Presidencia de la Junta y presidente nacional de la formación, Javier Luna - PACMA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista, Pacma, ha solicitado formalmente a la Junta Electoral su inclusión en los principales debates electorales que se desarrollen en medios de comunicación con motivo de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

En un comunicado, el candidato de Pacma a la Presidencia de la Junta y presidente nacional de la formación, Javier Luna, ha denunciado la "exclusión injustificada" de su formación en esos debates frente a los grandes partidos.

Ha defendido que la presencia de Pacma es fundamental para garantizar "el pluralismo político": "No se puede seguir limitando el debate público a las mismas fuerzas de siempre mientras se silencia a quienes representamos a miles de personas".

Asimismo, Luna ha recordado que, en las elecciones andaluzas de 2022, Pacma obtuvo 35.273 votos (el 0,96%), un respaldo que "refuerza la legitimidad de su participación en espacios importantes de campaña como los debates televisados".

Ha insistido en que "la defensa de los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y la regeneración democrática deben formar parte del debate político en igualdad de condiciones", y ha denunciado que ningún otro partido aborda estos asuntos "con la seriedad que requieren". Por ello, ha instado a la Junta Electoral a "rectificar" y garantizar "un proceso electoral justo".

