Padre e hijo aceptan prisión tras apuñalar al miembro de un clan rival en Atarfe (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El padre y el hijo acusados de intentar acabar con la vida de un hombre perteneciente a un clan rival en Atarfe (Granada) han reconocido este jueves los hechos y aceptado una pena de dos años y medio de prisión, en el caso del progenitor; y de dos años para su vástago.

El juicio estaba previsto este jueves en la Audiencia de Granada a raíz de una reyerta que se produjo el 24 de junio de 2020 y que se saldó con varios disparos y navajazos entre estas dos familias enfrentadas, pero un acuerdo entre las partes ha evitado que tenga que celebrarse, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de siete años de prisión y cinco de libertad de vigilada para padre e hijo por un delito de tentativa de homicidio, y otros dos años de cárcel para la víctima de la agresión por amenazas y lesiones.

En virtud de este acuerdo, tanto la Fiscalía como la acusación han retirado los cargos contra la víctima del apuñalamiento, que ha quedado absuelto al igual que el resto de personas implicadas en la reyerta a excepción de los dos principales acusados.

Padre e hijo, defendidos por el letrado Solimán Ahmed, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con las acusaciones por el que han sido condenados a dos años y medio de prisión en el caso del primero, como autor material del intento de homicidio, y a dos años su vástago como cómplice.

En ambos casos se han aplicado las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del año, dado que ya abonaron en su momento la responsabilidad civil, fijada en 100.000 euros.

En declaraciones a Europa Press el letrado se ha mostrado "muy satisfecho" con este acuerdo y la resolución de este conflicto, en el que participaron otros miembros de la familia que han quedado absueltos.

La reyerta se produjo a raíz de un enfrentamiento entre ambos clanes en la vivienda de los dos principales acusados y acabó a la altura de la rotonda de las Pirámides de la localidad, hasta donde padre e hijo siguieren a la víctima y le apuñalaron tras cortarle el paso con su vehículo.