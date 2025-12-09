El Parlamento abre al público su belén que recrea una hacienda andaluza desde este martes y hasta el 7 de enero

El Parlamento andaluz abre al público su belén que recrea una hacienda andaluza desde este martes y hasta el 7 de enero de 2026 - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portal de belén que se ha instalado en el Parlamento de Andalucía con motivo de la celebración de la Navidad ya se puede visitar desde este martes y hasta el próximo 7 de enero de 2026.

La entrada es gratuita para todos los visitantes y el acceso es por la puerta de la fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, según una nota del Parlamento, donde se detalla que el horario de apertura es de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas y los viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Permanecerá cerrado los días festivos en Navidad (Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes) y cuando coincida con la celebración de una sesión del Pleno del Parlamento (17 y 18 de diciembre).

Por segundo año consecutivo, la Cámara andaluza ha abierto al público sus instalaciones para exponer un belén, que en esta ocasión ha sido cedido por la Asociación Cultural Belenista de Sevilla en colaboración con Cajasol. Recrea una Nochebuena de finales del siglo XIX, en un típico cortijo andaluz o hacienda sevillana, donde la familia se afana para que todo esté listo antes de asistir a la tradicional Misa del Gallo.

El conjunto artístico fue inaugurado el pasado 1 de diciembre por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en compañía del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del presidente de la Asociación Cultural Belenista de Sevilla, Antonio Arias.