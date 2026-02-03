El Parlamento celebra el 40º aniversario del Instituto de Academias de Andalucía presentando un libro sobre su historia

Presentación del libro sobre la historia del Instituto de Academias de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha acogido este martes un acto con motivo del 40º aniversario del Instituto de Academias de Andalucía, en el que se ha presentado un libro sobre la historia de la institución, editado por el propio Instituto de Academias bajo la coordinación de Benito Valdés.

Según ha detallado la Institución, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha participado en el mismo acompañado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Villamandos; por el presidente del Instituto de Academias de Andalucía, José Escalante, y por varios diputados.

Aguirre ha elogiado la labor del Instituto, resaltando que se trata de una institución "pionera y única" en España, que engloba "las 28 academias andaluzas que tienen sede en nuestra tierra y que buscan el objetivo común de potenciar lazos de investigación y divulgación cultural".

El presidente ha recordado que fue en el Parlamento de Andalucía donde "se aprobó por unanimidad la Ley 7/1985 para la creación de esta institución" que preserva la divulgación, defiende los intereses de las academias que lo integran, fomenta la colaboración y el intercambio de actividades y colabora con la administración pública en la defensa de la cultura, la ciencia y la investigación".

"Por este motivo, quiero destacar la vinculación de esta institución con la Cámara andaluza", ha continuado Aguirre, quien ha añadido que "desde nuestra posición como servidores públicos debemos siempre ser oyentes activos y, de ahí, la importancia que generan espacios donde el debate y el diálogo son protagonistas. Espacios donde se propicia un espíritu crítico, siempre desde el interés constructivo".

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, por su parte, ha destacado que "para fortalecer el trabajo de estas instituciones, la Consejería de Universidad acumula casi un 25% de subidas en la financiación que destina a apoyar su labor de estudio, impulso y divulgación".

Además, la Junta ha dotado en 2026 a estas instituciones con casi 598.000 euros, que incluye la partida destinada al Plan Estratégico para la modernización de las estructuras académicas y reducir la brecha digital.

Su coste está estimado en 80.000 euros que abordarían entre la Fundación Cajasol, el Instituto de Academias, las propias academias y finalmente la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.