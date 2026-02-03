El Parlamento desconvoca las comisiones este miércoles y jueves por el temporal

Archivo - Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha decidido suspender las sesiones de comisiones parlamentarias previstas para miércoles y jueves, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de grandes volúmenes de precipitación como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo y de un río atmosférico por el territorio de Andalucía.

Con el mismo motivo, en las sesiones de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces de este miércoles se permitirá la asistencia de diputados y diputadas miembros de dichos órganos de forma telemática, según se recoge en un comunicado de la institución.

Este miércoles estaban previstas sesiones de las comisiones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, con comparecencias de los respectivos consejeros del ramo.

El jueves estaban previstas las comisiones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y de Turismo y Andalucía Exterior.

Asimismo, algunos de los puntos de las comisiones de la jornada de este martes han sido eliminados como consecuencia del temporal. Así, el bloque de preguntas orales de los diputados a los consejeros en las comisiones de Industria, Energía y Minas y de Cultura y Deporte han sido suspendidos.

La Junta ha elevado este martes a situación operativa 2, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días. Este miércoles han quedado suspendidas las clases en colegios e institutos de todas las provincias, salgo Almería, mientras que se ha hecho la recomendación a las universidades.