El Parlamento vota este lunes la petición del PSOE-A de pleno con comparecencias de Sanz sobre sanidad y temporal

Archivo - Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz (Fotografía de archivo) - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento votará este lunes la petición del grupo del PSOE-A de convocatoria de un pleno extraordinario en este mes de enero con diversas comparecencias del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El PSOE-A ha pedido un pleno extraordinario para que Sanz informe sobre la situación del sistema sanitario público andaluz durante las navidades 2025, especialmente en relación con "el colapso de los servicios de urgencias, la sobrecarga asistencial y el incremento de la gripe y otras infecciones respiratorias, así como las medidas adoptadas para hacer frente a dicha situación".

Otra petición de comparecencia es sobre el número de mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, el origen y responsables de los mismos, sobre la situación clínica de las afectadas y las medidas puestas en marcha para el tratamiento inmediato de las mujeres en las que se ha confirmado un cáncer de mama.

Asimismo, el PSOE-A pide que Sanz comparezca en relación con la gestión, evaluación de daños y medidas de respuesta y recuperación adoptadas con ocasión de episodios de lluvias torrenciales e inundaciones registrados en Andalucía durante las pasadas navidades.

De otro lado, la Diputación Permanente votará varias peticiones del PP-A sobre convocatorias extraordinarias de un pleno y de comisiones en este mes de enero y que saldrán, con toda probabilidad adelante, en virtud de la mayoría absoluta de ese partido en la Cámara autonómica.

En concreto, el PP-A ha solicitado una sesión extraordinaria del pleno para el día 22 de este mes para los debates de totalidad de los proyectos de ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía; por el que se crea el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía; por el que se crea el Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, y del Turismo Sostenible de Andalucía.

En cuanto a las sesiones extraordinarias de comisiones, el PP-A ha propuesto, para el día 15, la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, para comparecencias de agentes sociales sobre el proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, y la de Universidad, Investigación e Innovación, para el debate y votación del dictamen relativo al proyecto de Ley Universitaria de Andalucía.

Se propone otra sesión, el día 16, de la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para comparecencias de agentes sociales en relación con el proyecto de Ley de Montes de Andalucía.

Asimismo, el PP-A propone una comisión de Cultura y Deporte, el día 27, para comparecencias de agentes sociales sobre el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, y otra sesión de la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la calificación de enmiendas al articulado que pudieran presentarse a los proyectos de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía y de Montes.