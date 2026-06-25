El parque del Seminario de Jaén acoge un paseo sensorial para personas sordociegas

Participantes en el paseo sensorial para personas sordociegas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parque del Seminario de Jaén ha acogido este jueves un paseo sensorial protagonizado por ocho personas sordociegas, que han podido descubrir la riqueza botánica y ambiental de este espacio verde mediante una experiencia adaptada basada en el tacto, el olfato y el oído.

El Ayuntamiento, a través del Aula de Educación Ambiental del Centro Especial de Empleo (CEE), ha organizado esta iniciativa, que también ha contado con la implicación de la ONCE y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera.

Se trata de uno de los actos organizados en toda España con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas. Una jornada destinada a visibilizar a un colectivo, con cerca de 60 personas en la provincia, que necesita apoyos específicos para comunicarse, desplazarse, acceder a la información y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

Para visibilizar su realidad, han participado en esta excursión por el parque del Seminario, donde, acompañados de monitor y mediador, han realizado diversas actividades: plantación, identificacion de diferentes especímenes vegetales y otras en contacto con la naturaleza.

La directora de la ONCE en Jaén, Marisa Garzón, ha asistido también a este acto para acercar la sordoceguera a la ciudadanía jiennense desde una perspectiva práctica, cercana y participativa. "Queremos llevar a la sociedad un mensaje de sensibilización, reconocimiento y compromiso con una realidad todavía poco conocida, pero profundamente vinculada a la accesibilidad universal, la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y CEE, José María Cano, ha resaltado "el valor humano y pedagógico del Centro Especial de Empleo, que a través de este aula imparte talleres adaptados a todos los públicos".

Ha añadido que este tipo de iniciativas demuestran que la educación ambiental puede y debe llegar a toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades, al tiempo que ha señalado el "objetivo es que los espacios verdes de la ciudad sean también lugares de encuentro, aprendizaje e inclusión".

"A través de experiencias como este paseo sensorial conseguimos acercar la naturaleza a personas que habitualmente encuentran más barreras para disfrutar de este tipo de actividades, fomentando además la autonomía, la participación social y el conocimiento del entorno", ha destacado.

El edil ha valorado, igualmente, que el Aula de Educación Ambiental del Centro Especial de Empleo continúa consolidándose como una herramienta de sensibilización y formación abierta a todos los colectivos.

"La accesibilidad no debe limitarse únicamente a eliminar barreras físicas, sino también a garantizar que el acceso al conocimiento, al ocio y a la educación ambiental sea una realidad para todos. Este tipo de talleres ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Jaén con una ciudad más inclusiva y sensible a las necesidades de las personas con discapacidad", ha recalcado.

Durante el recorrido, los participantes han tenido la oportunidad de descubrir el parque del Seminario desde una perspectiva diferente, utilizando principalmente el tacto, el olfato y el oído para identificar especies vegetales, texturas, aromas y sonidos presentes en este entorno natural.

José Enrique Carrillo, monitor de Educación Ambiental y Jardinería del Ayuntamiento, ha sido el encargado de guiar al grupo. "A través del tacto y del olfato pueden aprender a distinguir distintas especies, identificar las partes de una planta o reconocer diferentes aromas presentes en la naturaleza. Es una experiencia muy enriquecedora y una forma diferente de acercarse al medio ambiente", ha explicado.