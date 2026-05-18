Los patios de Córdoba registran 956.288 visitas en sus dos semanas de fiesta referente de mayo

Imagen de uno de los espacios que concursa en la Fiesta de los Patios. A 5 de mayo de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los patios de Córdoba han registrado 956.288 visitas en sus dos semanas de concurso que, junto al festival, ha vuelto a "confirmar que esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, continúa siendo una de las grandes referentes culturales, turísticos y sociales de la ciudad", según ha resaltado el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano.

En este sentido, un total de 53 patios en concursos y once fuera de él han abierto sus puertas entre el día 4 y el 17 de mayo, a lo que se ha unido una programación cultural paralela, "que ha sido un gran valor añadido con una agenda continua a lo largo de estas dos semanas, donde no solamente se han enseñado los patios, sino también toda la cultura de Córdoba", ha valorado el edil en una rueda de prensa, quien ha destacado que "se refleja nuevamente el enorme atractivo turístico y cultural de la Fiesta de los Patios".

La jornada con mayor afluencia de visitantes ha sido la del 16 de mayo, alcanzando un total de 95.000 visitas, y la ruta de mayor afluencia ha sido San Basilio y tras ella San Pedro, San Lorenzo, Judería-San Francisco y Santa Marina, "como dato especialmente significativo, la ruta de San Pedro se ha beneficiado de un importante crecimiento producto de lo que se trabaja desde la Delegación de un reparto mucho más equilibrado de visitantes, que no sea solamente la zona de San Basilio la que tenga en exclusividad una gran afluencia de visitantes", ha indicado.

En cuanto a los patios, el más visitado es Marroquíes, 6, con 28.324 visitas y luego San Basilio, 14; Agustín Moreno, 6; Martín de Roa, 2, y San Basilio, 44, todos por encima de 20.000 visitas cada uno.

Por otra parte, el concejal ha valorado que el concurso de rejas y balcones ha contribuido a "engrandecer el magnífico ambiente en la ciudad, no solamente con flores, sino con convivencia". En los premios del concurso, ganó Fernán Pérez de Oliva, 7; Pastora, 2, y Fernán Pérez de Oliva, 2.

Desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones han agradecido "el trabajo e implicación de todos los participantes", subrayando que "es un verdadero orgullo contar con la generosidad de los propietarios, que son los verdaderos protagonistas, para los cuales siempre estamos abiertos a modificaciones con respecto a las ediciones siguientes y todas aquellas cosas positivas que se han implementado este año intentar mejorarlas el año que viene".