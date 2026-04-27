Patrimonio de la Junta y la GMU conocen el área arqueológica de la ampliación de Almanzor en la Mezquita de Córdoba

Un momento de la visita las delegaciones de Patrimonio de la Junta y de la GMU conocen al área arqueológica de la ampliación de Almanzor en la Mezquita de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido recientemente la visita institucional de distintos miembros y técnicos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba, además de una nutrida representación de técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, para conocer el área arqueológica de la ampliación de Almanzor en la Mezquita de Córdoba.

El encuentro, según ha informado la institución capitular en una nota, ha tenido como finalidad principal conocer de primera mano la mencionada zona arqueológica subterránea correspondiente a la ampliación de Almanzor, conocida como "calle emiral".

Durante su recorrido por el subsuelo del monumento, las delegaciones de Patrimonio de la Junta y de la GMU han estado acompañadas por responsables del Cabildo Catedral, así como por el arqueólogo que desarrolla su labor diaria en el principal templo de la Diócesis de Córdoba.

Esta visita técnica ha permitido a ambos equipos comprobar "la rigurosidad científica, la metodología y el extremo cuidado con el que se ejecutan todas las acciones en materia arqueológica y que resultan esenciales para desentrañar la evolución constructiva e histórica del templo y de su entorno fundacional".

A través de este encuentro, el Cabildo Catedral reafirma, una vez más, su "vocación de total transparencia" y su "permanente línea de colaboración institucional con las administraciones competentes en la tutela del patrimonio histórico".

A este respecto, la institución capitular ha destacado que "el diálogo continuo y fluido, tanto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, como con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, resulta vital para garantizar la excelencia en las labores de investigación, conservación preventiva y futura divulgación del primer templo de la diócesis, asegurando que cada paso en el conocimiento de la Mezquita-Catedral cumpla con los más altos estándares exigidos para un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad" por la Unesco.