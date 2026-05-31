PAU 2026 en Andalucía: así detectarán el uso de Inteligencia Artificial y móviles en los exámenes

Archivo - Imagen de archivo de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad en Andalucía en la Facultad de Medicina. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes andaluces cuentan ya los días para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuya convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio. Entre las dudas más frecuentes está si el uso de la Inteligencia Artificial y móviles pueden detectarse durante los exámenes y de qué manera.

Con el objetivo de garantizar la igualdad durante la Selectividad, las universidades públicas andaluzas, en coordinación con la Junta, realizarán "barridos selectivos" para detectar el uso de dispositivos electrónicos y sistemas de transmisión de datos durante las pruebas, con especial atención al posible uso de herramientas de IA.

Desde el Distrito Único Andaluz recuerdan además que estos controles se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el documento 'Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 2025/26'.

En este sentido, se indica que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.