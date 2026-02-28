Pedro Fernández afirma que el nuevo modelo de financiación de Montero es "una oportunidad para avanzar"

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha afirmado que el modelo de financiación presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable del PSOE-A, María Jesús Montero, es "una oportunidad histórica para dar un nuevo impulso al autogobierno andaluz y que Andalucía y Granada avancen con ambición y justicia".

En el marco del Día de Andalucía, Fernández ha reivindicado este 28F como "un compromiso colectivo y necesario para preservar la igualdad, la calidad de vida de la ciudadanía y el futuro de Andalucía", tal y como ha subrayado el partido en una nota de prensa.

Tras abogar por un "nuevo andalucismo social e integrador que blinde los servicios públicos dignos y que avance en derechos", Fernández ha señalado que para hacerlo posible y para hacer efectivo el mandato del Estatuto de Autonomía es necesario ese modelo de financiación.

"Permitirá desarrollar las competencias recogidas en el Estatuto de 2007 y afianzar los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia como columna vertebral de la igualdad de oportunidades", ha subrayado para enmarcar que hablar de financiación es "hablar de más médicos, de más apoyo a nuestros mayores o más oportunidades para la juventud".

Así, Fernández ha lamentado que por "sectarismo político" el Gobierno de Juanma Moreno "rechace la condonación de 18.791 millones de euros de deuda de la Comunidad y el acceso a 5.815 millones adicionales de financiación cada año", lo que a su juicio supone darle la espalda al Estado del Bienestar y al desarrollo de esta tierra.

"Oponerse a esta oportunidad supone renunciar a más recursos para hospitales, colegios o viviendas, a profundizar en nuestra autonomía y a consolidar derechos de ciudadanía", ha remarcado.

Fernández ha incidido en que el nuevo andalucismo que abandera el PSOE "no es una declaración de intenciones, sino que se concreta en decisiones, en proyecto político y en ambición para nuestra tierra".

"Ejercer el autogobierno es cumplir el mandato del 28F", ha asegurado para censurar que, más de cuatro décadas después, el Gobierno del PP "pretenda instalar en Andalucía una amnesia colectiva, despojando a esta jornada de su significado político y reivindicativo para reducirlo a una mera festividad institucional".

Frente a ello, Fernández ha dicho que "los socialistas consideramos este día como lo que es: una efeméride de la lucha del pueblo andaluz por la igualdad, por los servicios públicos y por un futuro compartido en condiciones de dignidad".

En ese contexto, ha llamado a vivir esta jornada con "ilusión y esperanza" de cara a las próximas elecciones autonómicas.

"Vamos a trabajar para ganarlas y abrir una nueva etapa en la que Andalucía recupere su fuerza transformadora y Granada tenga el protagonismo que merece", ha dicho.