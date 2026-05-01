La pensión media de abril en Andalucía se sitúa en los 1.233 euros, un 4,89% más que hace un año

Archivo - La Seguridad Social ha abonado en abril 1.725.288 pensiones en Andalucía con un importe medio de 1.233 euros. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en abril 1.725.288 pensiones en Andalucía con un importe medio de 1.233,27 euros, lo que representa un crecimiento del 4,89% respecto al pasado año. Del conjunto de pensiones abonadas, 472.761 ha contado con complementos a mínimos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de pensiones, las de jubilación han alcanzado en la comunidad los 1.427,30 euros y han sido abonadas a 1.021.173 personas, según los datos recopilados por el Gobierno en una nota. Le siguen en cuantía las de incapacidad permanente, que han rondado los 1.170 euros de media para 228.251 personas; los 905,43 euros de las 394.705 pensiones de viudedad; 782,93 euros las pensiones a favor de familiares (12.679) y, por último, de orfandad, que ha sido abonada a 68.480 personas, con un importe medio de 523,42 euros.

En toda España se han abonado 10.476.332 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de abril, que asciende a 14.336,2 millones de euros. Este mes, se han registrado 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,1 de pensiones de incapacidad permanente, 336.141 de orfandad y 46.768 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.368,4 euros este mes, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.729,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.058,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de*2.998,3 euros, y de 1.734,2 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.653,6 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de marzo. En cuanto a la pensión media de viudedad, en abril alcanzó los 973,9 euros al mes.

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.336,2 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.499,2 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.281,9 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.331,6 millones; la de orfandad, a 185 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,4 millones.

En los tres primeros meses de 2026, se registraron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,7%), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que al cierre de 2025 y ocho puntos por encima de las registradas en 2019 Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4.

Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada. Además, el 66,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (64.160). La media de tiempo de resolución de los expedientes en marzo (último dato disponible) fue de 11,7 días en el caso de la pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 de 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días en la prestación de jubilación.

En abril, 1.463.374 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 75% de sus titulares son mujeres (1.097.463). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,92 euros. Del total de pensiones complementadas, el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (350.538); el 50% a beneficiarios con dos hijos (731.223); cerca de un 17,7% lo perciben con tres hijos (259.235) y, por cuatro hijos, el 8,4% (122.375). Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.776,9 millones de euros en el mes de marzo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 108,7 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,5% más. El número de pensiones*en vigor fue de*738.790,*que son 14.475 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 718.840 pensionistas. El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.