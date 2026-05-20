Pepe Álvarez es el nuevo portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba tras la partida de Esteban Morales al Parlamento

El nuevo portavoz del PSOE en la Diputación, Pepe Álvarez (primera fila, tercero por la izda.), junto a Esteban Morales (segundo) y el resto de diputados socialistas. - PSOE

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la Diputación de Córdoba contará con Pepe Álvarez como nuevo portavoz tras la renuncia de Esteban Morales, quien deja la institución provincial para asumir nuevas funciones como diputado en el Parlamento de Andalucía. De este modo, Álvarez pasará a desempeñar la portavocía del Grupo Socialista "con responsabilidad, compromiso y voluntad de seguir defendiendo los intereses de todos los municipios de la provincia de Córdoba".

Desde el Grupo Socialista, que ha confirmado que las funciones de portavoz adjunto, que hasta ahora desarrollaba el propio Álvarez, serán asumidas por Antonio Oliván, se ha querido reconocer públicamente el trabajo realizado por Esteban Morales al frente del grupo durante esta etapa, destacando "su compromiso, dedicación y esfuerzo durante todos los años en los que ha formado parte de la Corporación Provincial, trabajando siempre en defensa de los intereses de los pueblos de Córdoba".

Morales ha querido agradecer a todos los trabajadores de la Diputación, así como a los grupos políticos provinciales y a los medios de comunicación, su profesionalidad, buen hacer y atención para que la institución provincial "sea realmente la casa de todos los ayuntamientos de la provincia, y hacer posible que los recursos lleguen a cada rincón del territorio para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Córdoba".

Asimismo, ha valorado la "convivencia y el respeto democrático" que ha regido el trabajo diario en la Diputación "pese a las diferencias ideológicas y de proyectos de los diferentes partidos allí representados".

Morales ha trasladado que, tras once años como diputado socialista, se lleva al Parlamento andaluz "la lista de necesidades y retos de la provincia para ayudar desde sus nuevas responsabilidades a dar respuesta a las reivindicaciones de los municipios de Córdoba y de sus ciudadanos".

El Grupo Socialista ha reafirmado, además, su compromiso de continuar trabajando desde la Diputación "para garantizar más financiación y más oportunidades para los municipios, especialmente para los de menor tamaño, así como para seguir impulsando una Diputación cercana, útil y al servicio de los ayuntamientos y de la ciudadanía".

En esta nueva etapa, el Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba seguirá centrando su acción política en "la defensa del municipalismo, la igualdad de oportunidades entre territorios y la mejora de los servicios públicos en toda la provincia".