Los peregrinos andaluces ya pueden contratar online con Correos el envío de sus bicis al finalizar el Camino de Santiago. - CORREOS

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Correos pone a disposición de los peregrinos de Andalucía que vayan a hacer el Camino de Santiago en bicicleta la posibilidad de contratar online el envío de sus bicis de vuelta a sus lugares de origen. El Camino con Correos estrena esta novedad en el Paq Bicicleta, que hasta ahora sólo podía solicitarse en oficina. La contratación a través de la página web permite dejar todo reservado antes de iniciar la Ruta Jacobea y así evitar la preocupación de cómo hacer regresar la bicicleta de vuelta a casa.

Esta "mejora" del servicio cobra relevancia en comunidades con una larga tradición jacobea como Andalucía, que encabeza desde hace varios años el número de personas peregrinas a nivel nacional. De acuerdo con la Oficina de Acogida al Peregrino, Andalucía volvió a liderar en 2025 la participación en el Camino de Santiago, con 53.805 personas peregrinas, lo que supone un incremento del 3% respecto a 2024, cuando se registraron 52.233 andaluzas y andaluces realizando la Ruta Jacobea, según los datos ofrecidos por Correos en una nota.

El servicio de Paq Bicicleta puede solicitarse a través de un sencillo formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la oficina principal de Correos de Santiago --situada a dos minutos de la Catedral--, cuántas bicis son y la oficina postal de destino.

Además, para los peregrinos que opten por esta modalidad, Correos ofrecerá cajas más grandes (170 cm de largo, 30 cm de ancho y 90 cm de alto) para poder embalar las bicis con el mínimo desmontaje. Contarán con un seguro de 300 euros, ampliable según las necesidades, y un número de seguimiento para tener la bici localizada en todo momento. Los peregrinos podrán realizar envíos todos los días, de lunes a domingo, festivos incluidos, de 08:30 a 20:30 horas.

El Paq Bicicleta es uno de los servicios "más útiles" para los peregrinos que eligen Correos para ayudarles con la logística en el Camino de Santiago, junto con el Paq Mochila para el transporte de mochilas etapa a etapa; el Paq Peregrino, para el envío de maletas, paquetes y enseres, o la consigna en Santiago de Compostela para visitar la Catedral y la ciudad libres de cargas.