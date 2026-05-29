El Plan Infoca interviene en un incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén)

Captura de un vídeo del incendio declarado en La Carolina publicado por el Infoca. - PLAN INFOCA

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca interviene en el incendio forestal que se ha declarado este viernes en el municipio jiennense de La Carolina, en la zona de la carretera de El Centenillo.

Hasta el lugar se han desplazado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental, según ha informado el citado dispositivo a través de una publicación en Facebook, consultada por Europa Press.

Igualmente, se cuenta en las tareas de extinción del fuego, declarado antes de las 15,00 horas, con un camión autobomba, un helicóptero semipesado y otro pesado, dos aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros.