El Plan Romero suma 113 incidencias, entre ellas la muerte de ocho mulos en el incendio de un camión en Almonte (Huelva)

Peregrinos de la Hermandad del Rocío de Garrucha de Almería camino de la Aldea almonteña. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan Romero 2026 ha coordinado, desde su activación y hasta las 19,00 horas de este jueves, un total de 113 incidencias a través del servicio EMA 112, de las que 42 se han registrado durante esta jornada. Entre ellas destaca el incendio de un camión de transporte de animales en el municipio onubense de Almonte, en el que han fallecido ocho mulos.

Según ha informado la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en una nota, el suceso se ha producido a las 19,28 horas, cuando varios testigos alertaron al centro de coordinación de un vehículo ardiendo en el kilómetro 8 de la carretera A-483, en sentido Huelva.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, Guardia Civil, servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y efectivos del EMA Infoca. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que ocho équidos murieron en el incendio y otro mulo resultó herido.

El Plan Romero afronta desde este jueves los días de mayor afluencia de peregrinos en los caminos hacia la aldea de El Rocío. La mayoría de las incidencias gestionadas hasta el momento han estado relacionadas con asistencias sanitarias (49), incidencias de tráfico (24), casos vinculados a animales (ocho), cuestiones de seguridad ciudadana (seis), accidentes de circulación (seis), incendios (cuatro) y anomalías en servicios básicos (tres), además de solicitudes de información y acompañamiento a las hermandades filiales, entre otras actuaciones.

MOVIMIENTO DE HERMANDADES

Durante la jornada de este jueves han emprendido su camino hacia la Aldea un total de 33 hermandades en el marco del operativo el Plan Romero. Desde la provincia de Huelva han salido hoy Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Hinojos, Huelva, La Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.

Por los Caminos de Sevilla han iniciado su peregrinación Carrión de los Céspedes, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Sevilla Sur y Villanueva del Ariscal.

El resto de filiales que se han sumado este jueves son Alcalá de Henares, Alcalá la Real, Algeciras, Alicante, Barcelona, Castillo de Locubín, Cornellá, Garrucha, Guadix, La Carolina, Linares, Madrid, Pozuelo de Alarcón, San Antonio de Portmany y Torrejón de Ardoz. A lo largo de la jornada de este jueves han llegado a la Aldea un total de 56 hermandades.

Este viernes emprenderán el camino las cinco últimas hermandades que faltan por hacerlo: Bruselas, Sabadell, San Sebastián de los Reyes, Toledo y Villamanrique de la Condesa.

En la mañana de este jueves se ha procedido a la activación del Plan Aldea, uno de los cuatro dispositivos específicos enmarcados en el operativo del Plan Romero, cuyo objetivo es prevenir riesgos y anticipar la respuesta en emergencias durante la celebración de la Romería en los días de mayor concentración de hermandades, romeros y visitantes en el enclave almonteño.