Planas avisa al nuevo Gobierno extremeño (PP-Vox) de que las normas europeas agrarias y ambientales son "innegociables"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ofrece una rueda de prensa para informar sobre la reunión mantenida con el comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado este lunes un "aviso" al nuevo Gobierno de Extremadura fruto del acuerdo alcanzado entre las formaciones políticas del PP y Vox, al que ha advertido de que las normas europeas en materia agraria y ambiental son "innegociables".

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión mantenida en Sevilla con el comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, ha recordado que en 2023 "una comunidad autónoma --Castilla y León gobernada entonces por PP y Vox-- se permitió modificar las normas de sanidad animal españolas y europeas y no me tembló el pulso a la hora de actuar de manera inmediata" suspendiendo los cambios.

"Esto es un aviso. Espero que no tengamos que llevarlo a cabo", ha señalado el ministro, que ha confiado en que las declaraciones y lo recogido en el pacto firmado "se quede en agua de borrajas". El ministro ha puesto el foco en este asunto sobre el que "no se ha prestado atención" dado que lo que más "ha indignado", a su juicio, es el hecho de que el pacto "da la impresión de que crea una categoría de ciudadanos de primera y segunda, contrario a la Constitución española y las leyes vigentes desde 1978".

En esta línea, Luis Planas ha sido tajante: "Quiero advertir claramente de que el derecho europeo y español es innegociable". Las normas "se aplicarán", ha remarcado el ministro que ha apuntado: "Espero que no haya ninguna broma ni experimento a este respecto".