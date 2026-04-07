La plantilla de Rober-Alsa en Granada pide más seguridad en los trayectos para conductores de autobuses y usuarios

Archivo - Imagen de autobús de Transportes Rober. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la empresa de transportes Rober-Alsa se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento de Granada para reclamar medidas que garanticen un transporte público seguro para los conductores de los autobuses y los usuarios de los mismos tras los ataques que vienen sufriendo en algunas calles del distrito Norte de la ciudad.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Comité de Empresa (formado por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT), Antonio Manuel García, ha insistido en que la protesta se debe a los "reiterados y persistentes" ataques que conductores y usuarios de los autobuses sufren cuando pasan por ciertas calles del distrito Norte.

"Nos lanzan piedras, huevos, naranjas, e incluso ha habido disparos con armas de fuego", ha explicado García, que ha recordado que se pidió a la autoridad laboral la paralización o modificación de las líneas afectadas (5, N5 y N6) y que finalmente se ha optado por la modificación de los itinerarios evitando así las vías más conflictivas.

Sin embargo, el representante de los conductores del transporte urbano se ha mostrado pesimista: "Las paradas en el distrito Norte no se recuperarán hasta que no haya una solución definitiva que termine con las pedradas", ha dicho , a la vez que ha reivindicado que la seguridad que reclaman no es solo para sus compañeros y usuarios de los autobuses, sino para otras personas que caminen o circulen por la zona cuando se produzcan los ataques. "No podemos ir a trabajar con la incertidumbre de si nos atacarán", ha agregado.

Además, García ha considerado que no es suficiente el refuerzo que se realiza de los dispositivos policiales de vigilancia, ya que estos duran "unos días" e incluso durante los mismos los agentes sufren los ataques, y cuando bajan su intensidad, la violencia vuelve a aparecer en la zona.

"Subdelegación y Ayuntamiento tienen que decir mucho en este tema", ha dicho el representante de los conductores que, preguntado por el asunto, ha dicho que, aparte del desvío temporal por el que ya han pedido disculpas a los usuarios, también se ha abordado con el Ayuntamiento la posibilidad de instalar cristales blindados en los tranportes "que no van a evitar los ataques, pero sí van a reducir las consecuencias de estos".