La Plataforma por la A-306 entrega 18.000 firmas en el Parlamento andaluz para exigir su conversión en autovía

Entrega de las firmas para pedir la conversión de la A-306 en autovía.- PLATAFORMA POR LA A-306

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana por la A-306 ha presentado este miércoles en el Parlamento de Andalucía 18.000 firmas para reclamar a la Junta la conversión de esta carretera en autovía.

Responsables del colectivo y ciudadanos, junto a alcaldes de poblaciones afectadas como Porcuna, Lopera o Martos, entre otros, se han desplazado hasta el sevillano Hospital de las Cinco Llagas.

Han presentado las 18.000 firmas recogidas con el objetivo de que, ante las cercanas elecciones autonómicas, las diferentes formaciones sean conscientes de esta reivindicación y se posicionen con claridad, según ha indicado a Europa Press, uno de sus portavoces, Francisco Javier Susín. Y es que, según ha recordado, han sido numerosas las promesas sin que se hayan hecho realidad, incluidas las del PP, que sustenta el actual Gobierno andaluz.

Por ello, desde la plataforma se insiste en que no van a cejar en el empeño: que la A-306, que une El Carpio (Córdoba) y Torredonjimeno (Jaén), pase a ser de alta capacidad. Una actuación con la que, además, ambas capitales dejerían de ser las únicas de Andalucía que no tienen conexión directa por autovía, contribuyendo también al desarrollo del territorio por el que pasa.

Con ello, igualmente, se evitaría "que la Junta de Andalucía deje de tirar el dinero público" en actuaciones en esta carretera que la plataforma ha venido calificando como "chapuzas". Alude así a la inversión de cerca de 18 millones de euros ejecutada en 16 kilómetros del término municipal de Torredonjimeno.

Una obra que, a su juicio, "ha convertido la vía en este momento, tras la inversión, en más peligrosa y mucho más lenta". De hecho, el resultado de esta actuación motivó, en el verano de 2024, la creación de la plataforma fruto de las críticas entre la ciudadanía de Porcuna y otros municipios.

Y es que, en buena parte del tramo ha quedado limitada a 60 kilómetros por hora por las nuevas zonas acceso e incorporación desde los carriles de servicio construidos en sus márgenes, con lo que se ralentizan los desplazamientos. Un panorama que lleva a usuarios a elegir otras rutas, aunque sean más largas, con el consiguiente descenso en el volumen de tráfico.

"Ningún ciudadano entiende esta intervención y desde la Junta siguen sin verlo, con la intención, sin más, de seguir tirando dinero en este tipo de proyectos en nuestra carretera", se sostiene desde el colectivo, después de que la Consejería de Fomento haya anunciado proyectos de remodelación para los 42 kilómetros restantes.

Frente a ello, demanda incluir la conversión de la A-306 en autovía en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma), de manera que se puedan ir dando pasos para que sea una realidad.