La Playa de Poniente de Motril (Granada) recupera el distintivo de Bandera Azul 38 años después

Archivo - Vista del entorno de la Playa de Poniente en Motril, en la Costa Tropical de Granada - CAMPING PLAYA DE PONIENTE - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Los encargados municipales del Ayuntamiento de Motril (Granada) han visitado este martes la Playa de Poniente para anunciar que este enclave recupera el distintivo de Bandera Azul 38 años después. El programa que lo otorga lo desarrolla la ONG Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus programas en España es la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

"Hoy es un gran día para Motril y para nuestras playas", ha dicho la alcaldesa, Luisa García Chamorro; y es que el otorgamiento de esta Bandera Azul para Playa de Poniente era "un objetivo claro para nuestro equipo de Gobierno durante este mandato", que se une a "la distinción de Playa Granada y a la Q de Calidad en ambos parajes".

"La última vez que esta playa tuvo la distinción de Bandera Azul fue en el año 1988. Hemos tenido que esperar 38 años para poder recuperar esta distinción que llega para demostrar es el importante esfuerzo inversor que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Motril en su desarrollo", ha explicado la regidora.

También ha hecho alusión a "la inversión en nuevos módulos, al desarrollo de nuestra Senda del Litoral o a las diferentes infraestructuras que se han construido en el entorno de Playa de Poniente", como resultado de "una inversión de casi tres millones de euros en apenas dos años", convirtiéndose en "uno de los parajes de nuestro litoral más importantes y que, cada año, más personas visitan y disfrutan de ella".

La principal encargada del área de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, ha expresado que "este distintivo vuelve a Motril gracias a un trabajo coordinado entre todas las áreas", y que, sin duda, supone un avance "tanto para nuestro turismo como para la calidad de las infraestructuras que Motril puede ofrecer a los nuevos visitantes que llegan por nuestro magnífico clima de sol y playa".

El teniente de alcalde de Playas, José Peña, ha resaltado que se trata de "un día muy importante para este equipo de Gobierno y para todos los motrileños y motrileñas", pues recuperar esta distinción afirma el "gran compromiso que tiene el Ayuntamiento de Motril con todas sus playas y con la calidad, el medioambiente y la mejora de sus espacios urbanos y litorales".

Por último, Luisa García Chamorro ha destacado que esta distinción "debe de servir para continuar apostando por las playas de Motril como revulsivo turístico y también económico para la ciudad".