La Plaza de las Pasiegas de Granada se viste de mantilla con la performance 'Coser con fe, vestir con alma'

Presentación en Granada de la muestra de mantillas 'Coser con fe, vestir con alma'. En la Plaza de las Pasiegas. A 26 de marzo de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de las Pasiegas de la ciudad de Grana ha acogido este jueves la segunda edición de la performance de moda cofrade 'Coser con fe, vestir con alma', una propuesta en la que las mantillas han sido protagonistas gracia sal impulso de Granada Design Lab, de la mano de los creadores granadinos Antonio Gutiérrez, diseñador de moda, y Nila Piñero, de Trafalgar Complementos, con la colaboración del Ayuntamiento de Granada.

El evento ha convertido el entorno de la catedral en escenario de puesta en valor de la mantilla como pieza de arte textil y símbolo de la tradición cofrade. La iniciativa ha combinado patrimonio, diseño y artesanía en una puesta en escena que ha recorrido distintas localizaciones del centro histórico, con salida desde algunos de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, atravesando calles, comercios y espacios urbanos hasta culminar en la Plaza de las Pasiegas, donde se ha desarrollado la intervención principal.

En esta edición, diseñadores, estilistas y artesanos locales han reinterpretado la mantilla desde una mirada contemporánea, mostrando su versatilidad y su vigencia dentro de la cultura granadina. Las propuestas, creadas específicamente para las mujeres participantes, han buscado realzar la elegancia y la identidad de la mujer granadina a través de una estética cuidada y coherente con la tradición, pero abierta a nuevas formas de expresión.

La mantilla, elaborada mediante un delicado proceso de bordado sobre tul que incorpora numerosas pasadas de hilo y da lugar a blondas muy definidas, constituye una de las piezas más representativas del patrimonio textil de la ciudad de Granada y un símbolo profundamente ligado a su Semana Santa.

La concejala de Comercio y Turismo, Elisa Campoy, que ha asistido al desarrollo de la iniciativa, ha destacado que "la mantilla forma parte de la identidad cultural de Granada y es una tradición que se mantiene viva gracias al trabajo de nuestros artesanos y diseñadores, que saben conservarla y adaptarla a los nuevos tiempos".

El evento ha contado con la participación de diseñadores como Arantxa Orantes, Rocío Muñoz, Javier Lévon, Nuria Carmona, Nuria Mendoza, Noemí Villanueva, Iván Martín, Claudina Mata, Maribel Urbano, Rebeca Moda Flamenca y Antonio Gutiérrez, junto a otras firmas como Tienda Esthefan, Escudera o Daniel Campoy, así como estilistas y profesionales del sector como Cafuné, Gustavo Martín, Antonio Valiente, Bloom Hair, Artemisa Instituto de Belleza, Camberland o María Fernández Garrido Makeup.

Asimismo, firmas locales de joyería y complementos como Joyería San Eloy, Trafalgar Complementos, Loalba Joyeros, La Gitanilla Rubia o Las Granadas de María han contribuido a completar las propuestas, aportando el toque final a cada uno de los diseños y reforzando el vínculo entre esta iniciativa y el comercio local de Granada.

La performance ha contado también con la colaboración de profesionales de fotografía y audiovisuales, entre ellos AL Lente, José Martín, Elena Terrón, Noelia Barrios, Silvia Cátedra, José Miguel Díaz Hervás y Curva Polar, así como de entidades como Instante Agencia, Escuela Internacional de Protocolo, Asociación Musical Angustias de María, Jesús de Candela o Zan Models.

Con esta iniciativa, Granada vuelve a poner en valor una de sus tradiciones más reconocibles, mostrando cómo la artesanía, el diseño y el talento creativo local pueden dialogar con una mirada contemporánea para mantener viva una parte esencial de la identidad cultural de la ciudad, contribuyendo además a dinamizar el tejido comercial vinculado a la moda y la artesanía local.