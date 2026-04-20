Andalucía inicia 2026 rozando los 355.000 residentes en el extranjero, un 4,4% más que hace un año

Archivo - Personas caminando por una calle de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz en imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La población andaluza residente en el extranjero ha aumentado hasta las 354.838 personas a 1 de enero de 2026, un 4,4% más que en 2025, de las que el 50,7% eran mujeres, según la información publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía correspondiente a la explotación detallada de los últimos datos disponibles del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE).

Desagregando ese total respecto al lugar de nacimiento, predomina el número de nacidos en el extranjero, 239.435, un 6,5% más que en 2025; seguido de los nacidos en Andalucía, 104.299, un 0,3% más que el año anterior.

Atendiendo al reparto provincial de inscripción, Málaga, Granada y Almería concentraban el 24%, 19,1% y 16,4% de los andaluces residentes en el extranjero, respectivamente. Huelva, con el 3,1%, fue la que menor número de inscripciones presentaba.

Respecto a la edad, la población entre 15 y 64 años agrupaba al 65,3%, mientras que los grupos de 65 y más años y menor de 15 años reunían el 22,8% y el 11,9% respectivamente.

Los andaluces residentes en el extranjero se repartieron principalmente entre Europa (48%) y América (47,4%), la mayoría de ellos en América del Sur. Los principales países de residencia fueron Argentina (21%), Francia (13,7%) y Alemania (11%).

Además, a lo largo del año 2025, se produjeron 24.597 nuevas altas de residentes en el extranjero inscritas en algún municipio andaluz, un 12,24% más que en 2024. Estas nuevas inscripciones en el PERE supusieron el 6,9% del total de inscripciones en Andalucía, presentando Málaga (8,4%), Cádiz y Almería (ambas con el 7%) las proporciones más altas.

Si agrupamos esta población en grupos de edad quinquenales, se comprueba que los grupos con mayor porcentaje del total fueron el de 0 a 4 años (con el 12,2%), el de 30 a 34 años (con el 9,2%) y el grupo de 25 a 29 años (8,3%).

Además de los 354.838 españoles residentes en el extranjero inscritos en Andalucía, se contabilizan 13.579 nacidos en Andalucía y residentes en el extranjero, pero inscritos en municipios no andaluces.