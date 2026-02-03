Podemos acusa a Junta de "negacionismo climático" y exige reforzar las medidas de prevención ante temporales

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, - PODEMOS

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha acusado este martes al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de "negacionismo climático" y le ha exigido "reforzar las medidas de prevención" ante los temporales que están azotando a la comunidad.

En rueda de prensa, Delgado ha manifestado que el Gobierno del PP-A "deja mucho que desear" en materia de prevención y preparación ante emergencias: "Han recortado el presupuesto en medio ambiente porque piensan que esto es un nubarrón de un día, y no es así". Ha exigido que "se tomen en serio la emergencia climática y refuercen los protocolos de prevención".

Asimismo, Delgado, también diputado de Por Andalucía en el Parlamento, ha considerado que desde el Gobierno andaluz "van dando palos de ciego", ante la "incapacidad y falta de voluntad" a la hora de adaptarse a los retos del cambio climático. Delgado ha asegurado que la gravedad de las imágenes que hemos visto en los últimos días no es producto de la casualidad porque "el PP se lo pone muy difícil a Andalucía con su estrategia de privatizar y recortar".

Ha expresado su gratitud al trabajo realizado durante estos días por el personal de emergencias, destacando a los trabajadores del 112, que "llevan reclamando derechos laborales durante toda la legislatura". Delgado ha explicado que estas "pésimas" condiciones son producto de la "privatización" del PP, al igual que los servicios de ambulancias y bomberos forestales. "Han sido engañados y traicionados por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha zanjado.

Asimismo, ha anunciado una batería de propuestas, como el reforzamiento de la prevención frente al cambio climático. Ha insistido en priorizar "la vida" por encima de "cualquier otra cuestión" y que es preferible un "exceso de protección" que poner en peligro a la ciudadanía.

"Si algo hemos aprendido de la pandemia es que se pueden hacer muchas cosas desde casa", ha recordado Delgado para aplicarlo al sistema educativo. Además, ha criticado la "hipocresía" del Gobierno de Moreno Bonilla: "no se trata de perder clases cuando se suspende la actividad, por causa de fuerza mayor, en colegios e institutos, sino de poner en práctica la digitalización de que tanto presume".

El candidato morado ha planteado "la creación de un Plan integral de lucha contra el cambio climático" que pivote sobre cinco líneas de acción: reforestación, transporte público gratuito en días de emergencia para evitar "el colapso del uso de los vehículos privados", refuerzo de las infraestructuras críticas, rehabilitación de viviendas, y ayudas a los afectados.