Podemos Andalucía lanza una consulta a sus bases para decidir en 24 horas si concurre en una candidatura unitaria el 17M

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo el pasado 28F - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha convocado este martes 31 de marzo una consulta a sus inscritos para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía y para que faculten a la dirección a alcanzar un acuerdo para concurrir en "la candidatura más amplia y unitaria posible" a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Según informa la formación morada en un comunicado, la consulta se desarrollará durante 24 horas y se abre este mismo martes a las 17.00 horas hasta las 17.00 horas del miércoles 1 de abril, dos días antes de que concluya el plazo para registrar ante la Junta Electoral las coaliciones que deseen en concurrir a la cita con las urnas del 17M.

La decisión de convocar esta consulta a los inscritos se ha tomado este martes en la Ejecutiva de Podemos Andalucía, que ha aprobado por unanimidad la disposición del partido a integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas en los últimos días por su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, y por la dirección estatal, a través de su secretario de Organización, Pablo Fernández.

Los inscritos deberán contestar a la siguiente pregunta: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?". Podemos Andalucía llama a los inscritos a la mayor participación en la consulta, preceptiva según los estatutos de la formación.

