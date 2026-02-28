Podemos llama a "recuperar el 28F" y alerta de que el autogobierno "corre peligro" con las políticas del PP

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la la manifestación convocada por la Plataforma 28F. - FRANCISCO J. OLMO

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha hecho un llamamiento, con motivo de la celebración este sábado del Día de Andalucía, a "recuperar ese 28F del 4 de diciembre y también de Manuel José García Caparrós, al que el Gobierno ha humillado esta misma semana" tras conocerse que la familia de la víctima recibió una carta del Ministerio del Interior denegando su consideración como víctima del terrorismo. La formación ha subrayado la necesidad de reivindicar el autogobierno, "porque corre peligro, y no solo por la extrema derecha, sino también por las políticas del Partido Popular".

En una atención a medios durante la manifestación convocada por la Plataforma 28F, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que "necesitamos reivindicar el autogobierno de Andalucía, y eso se hace, y siempre se ha hecho, peleando en las calles. Es la mejor memoria democrática que nos dejaron nuestros abuelos andaluces, nuestros padres y madres".

Belarra ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señalando que "se envuelve en la bandera y se autodefine, intentando apropiarse del andalucismo, pero nada rompe más el autogobierno de los andaluces que desmantelar los servicios públicos". "Un pueblo nunca es libre ni igual hasta que no se garantizan las bases materiales de esa igualdad y libertad", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que el autogobierno "nace de la sanidad pública, que garantiza que cualquier persona reciba el mejor tratamiento contra el cáncer, independientemente del dinero que tenga; de que todos puedan acceder a la mejor universidad pública, sin importar el nombre de sus padres; y de que las personas mayores puedan vivir en su hogar con los apoyos necesarios, comprar en la panadería de siempre y mantener la vida en su comunidad, como hacen los que tienen más recursos".

"La igualdad es lo que nos hace verdaderamente libres, y eso es lo que reivindicaba el 28 de febrero, cuando el pueblo de Andalucía defendió de manera masiva que esta comunidad, como nacionalidad histórica, debía ver reconocidos sus derechos", ha subrayado la secretaria general de Podemos.

Además, ha criticado que "esos derechos y ese autogobierno se ponen en cuestión cuando Moreno entrega los servicios públicos a los ricos de Madrid, a empresarios y rentistas que cotizan fuera y no contribuyen a Andalucía", concluyendo que "defender el autogobierno es garantizar que los servicios públicos sigan siendo universales y accesibles para todos los andaluces".

"LA ANDALUCÍA DE LA QUE NO SE HABLA ESTE SÁBADO"

Por su parte, el candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha señalado que se manifiestan este día "no por resignación, sino por dignidad, y porque la autonomía y el Estado autonómico no cayeron del cielo, sino que fueron conquistados por nuestros mayores y hoy los tenemos aquí". Delgado ha advertido que actualmente "corre peligro, y no solo por la extrema derecha, sino también por las políticas del Partido Popular".

En este sentido, ha destacado diversos datos que ilustran ese "peligro", señalando que en 2025 "murieron más de 7.000 personas esperando la ayuda a la dependencia, se destinaron 5.000 millones a la sanidad privada, se recortó la sanidad pública y más de 300 mujeres con sospecha de cáncer no recibieron las pruebas necesarias". "Esa es la Andalucía de la que no se habla este sábado, ni en el Pleno Extraordinario, ni en el reparto de medallas", ha añadido.

Delgado ha insistido en que "esa es la Andalucía real, la de la gente que sufre, la de la calle, la de los problemas cotidianos como la cesta de la compra, frente a los datos macroeconómicos con los que intentan engañar, mostrando que Andalucía va bien solo para unos pocos".

Por último, ha subrayado que Moreno "se equivoca muchas veces con su rodillo y no representa a la mayoría social, que está sufriendo; por eso estamos aquí para defender lo público, lo de todos y lo de los andaluces".