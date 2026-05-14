Podemos pide al Gobierno que "ponga topes a los precios" de luz y gas ante la prevista subida del IVA al 21% en junio

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, atiende a los medios en Valladolid, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado este jueves al Gobierno de España que "intervenga el mercado" de la luz y el gas y que "ponga topes a los precios" de estos suministros tras conocerse que el IVA de los mismos "va a volver a subir al 21% el próximo mes de junio".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha realizado esta reclamación al Gobierno en el transcurso de una atención a medios en Sevilla junto a la candidata de Por Andalucía a las elecciones del 17 de mayo Alejandra Durán, y después de que se haya confirmado este jueves que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que, según el Ministerio de Economía, "confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos" por su apuesta por las renovables, "escudo frente al impacto de la guerra".

El Ministerio ha señalado que la caída en los precios de la electricidad y del gas natural "permiten iniciar la desactivación" de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio.

En este contexto, desde Podemos han reclamado este jueves al Gobierno de España que "intervenga el mercado y que ponga topes a los precios", desde la premisa de que "se ha demostrado que la bajada del IVA, a quien ha favorecido, a quien ha beneficiado esencialmente, es a las grandes compañías eléctricas".

"No puede ser que en este país las eléctricas se sigan enriqueciendo, forrando, ante la inacción del Gobierno de España", ha advertido Pablo Fernández, quien "ante esa nueva subida del IVA al 21% en junio de la luz y del gas", ha exigido al Ejecutivo que ponga "un tope a los precios", así como que acometa "una intervención del mercado, que es la única forma de garantizar que la mayoría social en este país va a poder tener una factura tanto del gas como de la luz más asequible", según ha concluido el dirigente de Podemos.