Un posible ajuste de cuentas en Granada se salda con un herido grave tras recibir cuatro disparos

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un posible ajuste de cuentas entre clanes en la zona Norte de Granada se ha saldado en la madrugada de este miércoles con un herido grave tras recibir cuatro disparos, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El tiroteo ha ocurrido sobre las 5,40 horas de este miércoles en la calle Bermúdez de Pedraza, lo que ha motivo las llamadas de algunos vecinos que habían oído los disparos, según han precisado a Europa Press fuentes del 112.

La víctima ha recibido cuatro balazos y han sido sus familiares, que se encontraban por la zona, quienes le han trasladado por sus propios medios hasta el Hospital de Traumatología.

El herido se encuentra en estado grave y de la investigación se ha hecho cargo el Cuerpo Nacional de Policía, que apunta a un posible ajuste de cuentas entre clanes rivales. Hasta el momento no se han practicado detenciones.