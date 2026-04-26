El PP acusa a Sánchez y Montero de una política "alejada de Andalucía" y de venir a Córdoba "a prometer, no a cumplir"

El director de campaña del PP de Andalucía y candidato número uno por Córdoba, Antonio Repullo. - PP ANDALUCÍA

CÓRDOBA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP de Andalucía y candidato número uno por Córdoba, Antonio Repullo, ha señalado este domingo en Córdoba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, representan una forma de hacer política "alejada de las necesidades reales de los andaluces", toda vez que ha criticado que Sánchez venga a Andalucía "a cumplir, no a prometer".

En una atención a medios, Repullo ha afirmado que "Montero y Sánchez se encierran en un salón en Córdoba, no pueden pisar la calle y no se atreven a mirar a los andaluces a la cara". "El que no puede estar en la calle es Sánchez", ha añadido, quien, según ha indicado, "tiene que encerrarse en un pabellón con los más cercanos". El dirigente popular ha enmarcado esta situación en "siete años de castigo a Andalucía", en los que, ha asegurado, "todo han sido promesas incumplidas y ningún resultado".

El secretario general de los populares andaluces ha reclamado que Sánchez venga a Andalucía "a cumplir, no a prometer". En este sentido, ha recordado que "nos deben 20.000 millones de euros" y que "1.500 millones de euros al año es la deuda que, según ha dicho, mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez con esta tierra".

Repullo ha puesto el foco en infraestructuras "esenciales" para Córdoba, como La Colada y Sierra Boyera, una obra "tan importante para el norte de la provincia" que abastece de agua "a 80.000 personas". También ha reclamado cumplir "con la electrificación de nuestra provincia", al considerar que su "falta" de desarrollo está "restando oportunidades en la reindustrialización de Córdoba y de Andalucía".

Asimismo, ha pedido "no mentir en algo tan sensible como el accidente de Adamuz", apelando a la necesidad de respeto, sensibilidad y respuestas ante una cuestión.

MONTERO Y SÁNCHEZ SON "EL ENEMIGO NÚMERO UNO DE ANDALUCÍA"

En este contexto, ha asegurado que "tanto Montero como Sánchez son el enemigo número uno de Andalucía", ha afirmado Repullo, que ha defendido que Andalucía debe seguir protegiéndose de "esas políticas de Sánchez y de Montero".

Frente a ello, Repullo ha reivindicado que Andalucía cuenta con "un presidente que defiende los intereses de la comunidad" y ha destacado los resultados del Gobierno de Juanma Moreno en materia de empleo, inversión y políticas sociales.

"Esa es la realidad de Andalucía", ha remarcado. Asimismo, ha concluido contraponiendo el modelo del PP andaluz al del Gobierno de Sánchez y Montero: "Aquí no vamos a venir a dividir, como hacen Sánchez y Montero. Aquí vamos a venir a construir, siempre a construir".