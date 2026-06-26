PP-A augura que Moreno conseguirá ser de nuevo investido: "Que no quepa duda, es el único candidato con posibilidad"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo (d), a su llegada para asistir a la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha trasladado este viernes su convencimiento de que se va a conseguir el "objetivo" de que el líder de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, sea de nuevo investido como presidente de la Junta tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que su partido se quedó, con 53 diputados, a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta de la que disfrutó en la anterior legislatura.

"Que no os quepa dudas, es el único candidato que tiene la posibilidad de ser presidente de la Junta de Andalucía", ha proclamado Antonio Repullo durante su intervención en el acto de presentación del del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP que se ha celebrado en Córdoba, y en el que también ha participado el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

El 'número dos' del PP-A ha trasladado este mensaje sobre la posible reelección de Moreno a unos días de que el próximo lunes, 29 de junio, se celebre la primera sesión del debate de investidura al que se va a someter el candidato 'popular' en el Parlamento andaluz, sin tener por ahora garantizados los apoyos necesarios para ser reelegido como presidente en la votación que se celebrará el martes día 30, y en la que necesita mayoría absoluta. Para conseguir ese respaldo, PP-A y Vox mantienen abiertas negociaciones sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo.

En este contexto, Antonio Repullo ha defendido que ahora mismo se presenta "un momento crucial para activar la estabilidad" que el PP-A defiende para Andalucía, y en esa línea ha apostillado que "la gente no quiere el ruido que trae" el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni que Andalucía "se convierta en una delegación del territorial del 'sanchismo'".

De esta manera, Repullo ha apostado por mantener el "cambio" que propició el PP-A en Andalucía con su llegada al Gobierno de la Junta por primera vez en enero de 2019, y ha contrapuesto el "gobierno estable" que quiere mantener Juanma Moreno con el "mucho ruido" que, en su opinión, trae consigo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El secretario general del PP-A ha remarcado así que su partido va a "seguir trabajando en tener un gobierno estable en Andalucía de la mano de Juanma Moreno", por seguir "creando más empleo", por que aumente el número de empresas, por "bajar impuestos" y por "atraer la inversión" a la comunidad autónoma "para seguir avanzando, mejorar" sus infraestructuras y "avanzar en servicios públicos".

Se trata, en definitiva, de propiciar que "Andalucía siga siendo una comunidad autónoma respetada, fuerte y, sobre todo, de la que nos sintamos plenamente orgullosos, más industrial, más exportadora; en definitiva, con más oportunidades, una tierra líder y que se convierta en lo que siempre debía haber sido, que es el motor de una España querida", ha abundado Antonio Repullo.

El dirigente 'popular' ha señalado en ese punto el "objetivo" que el partido se planteaba para este año de que "Juanma Moreno fuese presidente de la Junta de Andalucía", y ha pedido a los presentes en esta comparecencia que "no les quepa de dudas" de que lo van a "conseguir".

"El único candidato que tiene la posibilidad de ser presidente de la Junta de Andalucía es Juanma", ha remarcado Antonio Repullo antes de agregar para concluir que "el siguiente objetivo" que se van a marcar desde el PP-A es que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "sea el próximo presidente de España".