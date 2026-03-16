PP en el Ayuntamiento denuncia la situación "insostenible" con los retrasos en los trenes que unen Jaén con Madrid

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha denunciado la situación "insostenible" que se está produciendo con nuevos retrasos de los trenes que enlazan Madrid con la capital jiennense. Según los populares, el incumplimiento horario, especialmente en las llegadas, "se ha convertido en una tónica".

El portavoz popular, Agustín González, ha indicado que este domingo, dos de los trenes que realizan este itinerario llegaron a la estación "significativamente después de la hora prevista". La causa del retraso de uno de los trenes obedeció a limitaciones de velocidad durante el trayecto, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a los pasajeros, que 2llegaron a Jaén con casi media hora de retraso".

Para González, la razón esgrimida "es un sarcasmo", dada la baja velocidad media a la que circulan. El tren partió de Madrid a las 19,31 horas y tenía prevista su llegada a las 23,24 horas, pero por la justificación que expuso Adif a los pasajeros, entró en la estación de Jaén "casi a medianoche", a las 23,50 horas.

Esto significa que el convoy realizó el recorrido en 4 horas y 20 minutos. González ha apuntado que si se divide la distancia entre la duración resulta una velocidad media de apenas 67 kilómetros por hora. A una velocidad media aún inferior circuló el pasado 14 de marzo un tren que, según afirma el PP, hizo el recorrido entre Jaén y Madrid.

En este caso, el tren partió a las 15,22 horas de la estación de Jaén y llegó a Madrid a las 20 horas. La duración del viaje, 4 horas y 38 minutos, es calificada de "sintomática" por Agustín González, por cuanto evidencia "la desatención del Gobierno central a la capital de la provincia".

El portavoz del Grupo Popular ha indicado que los retrasos son la consecuencia de "un agravio constante" del Gobierno central a Jaén. Por todo ello, ha reclamado trenes de alta velocidad que conecten directamente la capital jiennense con la española, al tiempo que ha afeado al alcalde, Julio Millán (PSOE), y al equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más) que "acepten sumisamente la situación".

En este punto, ha instado al alcalde a que exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "conecte ferroviariamente Madrid y Jaén con trenes de alta velocidad a través de Despeñaperros".