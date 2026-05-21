PP en el Ayuntamiento pide reductores de velocidad y señalización luminosa en los accesos al Jaén Plaza

Antonio Losa en el acceso al Jaén Plaza - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) la instalación de reductores de velocidad y de señalización luminosa en los accesos al centro comercial Jaén Plaza, por tratarse de una zona de alta afluencia peatonal y de tráfico.

El concejal Antonio Losa, ha valorado la actuación realizada por el Ayuntamiento que se ha centrado en el repintado de los pasos de cebra en el acceso principal, aunque ha advertido de que se trata de una medida "insuficiente" ante una situación de "inseguridad vial y riesgo de accidente".

Losa ha señalado que el Grupo Popular ya alertó hace medio año de la necesidad de intervenir de forma inmediata en este punto, especialmente durante la noche y los fines de semana, cuando son muchos los jiennenses de la capital y de la provincia que acceden al centro comercial.

El concejal popular ha incidido en que el repintado de la señalización vial "es necesario, pero no suficiente", ya que la seguridad en este entorno requiere "una intervención más ambiciosa".

Así, ha apuntado que el Grupo Popular solicitó no solo el refuerzo de la pintura vial, sino también la instalación de reductores de velocidad, pasos de peatones elevados y señalización luminosa horizontal y vertical para mejorar la visibilidad nocturna.

"La seguridad vial no puede tener limitaciones presupuestarias ni quedarse en actuaciones mínimas cuando estamos hablando de prevenir accidentes en una zona con una enorme afluencia de vehículos y peatones", ha dicho Losa.

El edil popular ha puesto como ejemplo otras actuaciones realizadas en la ciudad, como la señalización luminosa instalada en pasos de peatones del entorno del Olivo Arena, y ha defendido que ese mismo criterio debe aplicarse al acceso a Jaén Plaza, especialmente por la intensidad de tráfico y por la presencia de peatones que cruzan en horario nocturno.