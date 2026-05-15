Feijóo pide el voto "útil" que "vale por dos": "Para que Moreno tenga una mayoría estable y para cambiar el Gobierno"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cierra la campaña electoral andaluza junto al candidato al Parlamento ndaluz por el PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, ha reclamado este viernes el "único voto realmente útil" para el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, ya que es un voto que "vale por dos": "para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el Gobierno de España".

Así lo ha manifestado en el acto celebrado en Almería, donde el líder de los 'populares' ha apelado a los indecisos ante las últimas horas de la campaña andaluza, de modo que ha solicitado la confianza tanto a quienes "no votaron en el año 2022" como a quienes "quieren un cambio en España" porque "votando el domingo al PP-A estamos votando por un cambio en España".

En este sentido, ha hecho un llamamiento también a aquellos "socialistas enfadados" y "abochornados" que creen que "merecen una Andalucía digna" y "una España mejor" así como a quienes no les brindaron su confianza en los pasados comicios andaluces.

"El balance de Juanma es suficiente para darle una mayoría estable y el balance de María Jesús Montero es suficiente para que no le vote ni el PSOE", ha manifestado Feijóo, quien ante la posibilidad de que su formación alcance la mayoría absoluta que rozó en Extremadura o Aragón ha apelado nuevamente a la "estabilidad", la "credibilidad" y a la "gestión" que ve en Moreno.

Con ello, ha defendido que Moreno cuenta con un "proyecto" para Andalucía mientras que el resto de partidos y formaciones políticas buscan que "el PP aun ganando no tenga mayoría estable" y así impedirle gobernar. "Ese es el proyecto que tienen ellos. El nuestro es respetar" el mandato de las urnas, según ha apuntado.

EVITAR "CUATRO AÑOS DE PENITENCIA"

El máximo dirigente del PP ha insistido que los últimos escaños se van a decidir por "un puñado de votos", por lo que ha recalcado que nadie puede "quedarse en casa" si se quieren evitar "cuatro años de penitencia". "Las elecciones no se ganan con las sensaciones, se ganan con los votos", ha recalcado.

Así, ha esgrimido hasta ocho razones para dar hacer de nuevo a Moreno presidente de la Junta, entre ellas, que Andalucía no vuelva "al peor pasado de su historia" que, según ha advertido, representa la candidata socialista, María Jesús Montero.

"Hoy con Juanma hay decencia", ha dicho Feijóo, para quien su candidato es una persona "limpia" que muestra "respeto por el dinero de los andaluces" mientras que Montero, según ha dicho, ha tratado de "mirar para otro lado con los ERE y Ábalos" al tiempo que en campaña ha "sacado a condenados por corrupción a pedir el voto para el PSOE".

Asimismo, ha rechazado aquellas políticas que hagan que la región pueda estar gobernada por un "despacho de Madrid" o que se vea "supeditada a los intereses del independentismo". "Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles", se ha comprometido Feijóo.

HACER CAMPAÑA "EN PRIVADO"

Feijóo ha agitado a las bases del partido para que hasta la misma jornada electoral sigan "contando" el proyecto del PP "no en público, sino en privado" a quienes dudan de su voto, según ha manifestado a los militantes que han colmado el anfiteatro de la Rambla de Almería.

El líder 'popular' ha agradecido el "trabajo", el "esfuerzo" y la "ilusión" de la formación durante una campaña que ha definido como "de libro" y que debe culminar con una victoria en las urnas que permita revalidar un "gobierno de estabilidad" en Andalucía.

"Cuando uno merece un resultado debe estar confiado en obtenerlo, pero no seguro de conseguirlo", ha remarcado a la hora de rebajar cualquier triunfalismo previo sobre el resultado, ya que las mayorías estables son una 'rara avis' en la política española y europea. Así, ha recordado que en el Estado de las Autonomías solo hay "cuatro" de 17, por lo que ha reclamado al partido que aproveche las últimas horas para pedir el voto.

"El trabajo está casi hecho, pero queda lo determinante, que es el voto el domingo", ha afirmado Feijóo, antes de advertir de que "no hay tiempo que perder" porque, "si no, lo perderemos durante cuatro años".

El líder 'popular' ha sostenido que Andalucía "se juega qué va a ser en el año 2030" y, probablemente, "mucho más", ya que también decide "qué va a ser en la cuarta década del siglo XXI". "Si cambia el rumbo", ha avisado, "el barco pierde la orientación, el barco pierde la velocidad, el barco pierde el proyecto" y "no llegará a puerto".

PORQUE "ALMERÍA CUENTA"

El cabeza de lista del PP de Almería y presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido el trabajo del "dream team" de su partido a lo largo de la campaña así como la presencia de Núñez Feijóo, a quien ha agradecido su presencia en la provincia en dos ocasiones en las últimas semanas porque "Almería cuenta".

"Ese compromiso que el próximo presidente de España ha demostrado con nuestra provincia, nosotros, los aquí presentes y otros muchos que están fuera, se lo vamos a devolver con muchísimo trabajo", ha manifestado Fernández-Pacheco, quien ha asegurado que Almería "va a estar a la altura" para impulsar su ascenso a La Moncloa. "Es una cuestión de emergencia nacional", ha remachado.

Con ello, ha apurado las últimas horas de campaña para pedir el voto para Juanma Moreno porque "nadie se juega tanto como los almerienses" en estas elecciones. "Nadie castigó tanto el Partido Socialista durante 37 años como nos castigó a los almerienses", ha afirmado para recordar que ha costado "generaciones y generaciones" conseguir un presidente como Moreno. "No podemos jugárnosla", ha añadido.

Fernández-Pacheco ha recordado así que en estos comicios no se va a decidir "quién va a ser el presidente" sino "el tipo de gobierno", por lo que ha reclamado el apoyo para que Moreno pueda "conformar gobierno cuanto antes" tras el 17 de mayo y evitar la "parálisis" de posibles negociaciones como en Extremadura o en Castilla y León.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asegurado que el Gobierno andaluz "cree en Almería" y, aunque "todavía quedan muchas cosas por hacer", existe "una diferencia enorme" respecto a gobiernos anteriores ante la "apuesta" por la provincia del PP.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones, instando a "llenar las urnas de ilusión" y a "decirle a toda Andalucía que queremos seguir avanzando, que no queremos dar ningún paso atrás", convencida de que el proyecto del presidente Moreno es "el único posible de seguir avanzando y de seguir llevándonos a esta senda de crecimiento que tiene Andalucía".