El autor al que PP pidió prohibir letras de carnaval el día de reflexión replica en redes: "A Cádiz nadie la calla"

Archivo - Imagen de DSAS3, de Jesús Bienvenido, durante el carnaval de Cádiz, una de las comparsas participantes en el acto 'Carnaval de Primavera' que se celebra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

Jesús Bienvenido, autor de la comparsa del Carnaval de Cádiz 'Dsas3' ganadora del COAC 2026 al que el PP pidió prohibir letras críticas con la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía en su actuación programada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el día de reflexión, ha replicado difundiendo en redes sociales una canción con alusiones al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que concluye con el mensaje "a Cádiz nadie la calla".

El PP decidió finalmente retirar la denuncia que había elevado ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla después de que el propio alcalde de Cádiz y presidente del PP en esa provincia, Bruno García, se pusiese en contacto con los populares sevillanos para que diesen marcha atrás porque el Carnaval de Cádiz "es libertad y la expresión de un pueblo que no sobra en ningún momento".

En la letra que ha colgado en redes a pocas horas del cierre de la campaña electoral, Jesús Bienvenido se dirige a Moreno sin mencionarle en ningún momento con calificativos como "maldito suavón mamarracho", "ladrón de despacho", "apático orador", "perro fiel de los burgueses" o "cantante de moda", en clara alusión a su decisión de poner voz a la sintonía del PP-A en la campaña del 17M, la canción 'Kilómetro cero'.

"Para censurarme a mí tienes que nacer mil veces, mi abuelo es gaditano, gaditano, burguista del delito a los que represaliaron y asesinaron solo por cantar y que fueron voz del pueblo, de la clase obrera y de la libertad", prosigue el autor, que critica que "ahora van los señoritos chulos y exquisitos con el lápiz rojo queriendo volver a su puerca dictadura" y a la "censura después de 40 años de terror, de castigo, sangre y fuego".

Bienvenido finaliza su letra advirtiendo de que "ya no va a callarnos nadie porque no tenemos miedo, es tan sucia y tan oscura vuestra ridícula mafia que nunca vais a entender lo que es la libertad". "Si pretendéis que Cádiz apague su voz, su canción necesaria, centenaria e imprevisible, perderéis esa batalla que a Cádiz nadie lo calla, porque Cádiz nació libre".