PP-A convalida en la Diputación Permanente del Parlamento tres decretos de la Junta, dos con apoyos de la oposición

Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz --que se encuentra disuelto por las elecciones que se celebran el próximo 17 de mayo-- ha convalidado este martes, 28 de abril, con el apoyo del PP-A en todos los casos, tres decretos-leyes aprobados por el Gobierno autonómico que estaban pendientes de recibir la 'luz verde' de la Cámara andaluza.

Aparte de con el respaldo del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, dos de los decretos, relativos a materias propias de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, han contado con el apoyo de grupos de la oposición.

En primer lugar, se ha convalidado el Decreto-ley 5/2026, de 20 de abril, por el que, a su vez, se modifica el decreto-ley por el que se adoptan medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y se autoriza la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, así como otras normas organizativas y en materia de emergencias.

En defensa de este decreto ha intervenido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha expuesto los motivos que, en su opinión, han justificado la aprobación de esta iniciativa, que, sin embargo, no han compartido los grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía--, que han votado en contra de la convalidación.

Desde el Gobierno andaluz defienden que está justificada la aprobación de este decreto para adaptar la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía con el fin de que "afronte los retos de la próxima época de peligro alto de incendios forestales y otros eventos extremos, así como cualquier otra emergencia que pueda producirse de manera imprevisible, con una estructura orgánica más específica y acorde a la naturaleza y entidad de los fenómenos meteorológicos y catastróficos".

DECRETOS RESPALDADOS POR LA OPOSICIÓN

A continuación, se ha debatido y convalidado el Decreto-ley 4/2026, de 15 de abril, que modifica otro anterior por el que se adoptan con carácter urgente medidas de apoyo fiscal por los daños producidos por el impacto de borrascas en Andalucía, y por el que se aprueban medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre el potencial productivo agrario y ganadero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico.

Con esta reforma se introduce un nuevo artículo en el decreto que se reforma que permite aplazar o fraccionar el pago del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua de 2025 a los regantes de los sistemas de explotación del Guadalete, del Barbate, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce.

En defensa de este decreto ha intervenido el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, tras lo que se han posicionado los grupos, con excepción del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que estaba representado por su diputada Begoña Iza, quien ha declinado tomar la palabra en este debate y posteriormente se ha abstenido en la votación. Finalmente, el decreto ha sido convalidado con los votos a favor del PP-A, PSOE-A, Vox y Por Andalucía.

Por último, se ha sometido a votación el Decreto-ley 6/2026, de 20 de abril, que ha sido convalidado con el acuerdo unánime de los grupos y que también ha defendido ante la Diputación Permanente el consejero Ramón Fernández-Pacheco, por el que se establece con carácter urgente la exención de la tasa a la pesca fresca regulada en la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

Con este decreto, el Gobierno andaluz establece una exención excepcional y temporal de la obligación del pago de la tasa a la pesca fresca en Andalucía que tendrá una vigencia de tres meses y, según defienden desde la Junta, supondrá "un alivio económico directo e inmediato para los profesionales del sector" al reducir costes asociados al desembarque y primera venta de sus capturas en los puertos que gestiona la administración autonómica.

EL PAPEL DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Como se recoge en el Reglamento del Parlamento, cuando éste no esté reunido por vacaciones parlamentarias, cuando haya sido disuelto o haya expirado el mandato parlamentario, y hasta tanto se constituya la nueva Cámara, la Diputación Permanente velará por los poderes de la institución.

Asimismo, después de los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones o después de la celebración de elecciones, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno del Parlamento, en la primera sesión ordinaria, de los asuntos que hubiera tratado y de las decisiones adoptadas.

Esta ha sido la segunda vez que la Diputación Permanente se ha reunido tras la disolución del Parlamento por las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

La primera fue el 26 de marzo, para el debate del decreto-ley por el que se aprueban medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía, y del decreto-ley por el que se modifica la Ley de la Función Pública de Andalucía, y otras normas en materia de empleo público, para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos acaecidos en la comunidad.