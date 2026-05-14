PP critica que el Ayuntamiento de Jaén haya pasado "del superávit al déficit en apenas un año"

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JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado la "nefasta gestión económica" de PSOE y Jaén Merece Más tras conocerse los datos oficiales de la liquidación presupuestaria de 2025, recogidos en el informe de la Intervención Municipal. En este punto, el PP ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento ha pasado "del superávit al déficit en apenas un año".

El concejal del Grupo Popular, José María Álvarez, ha señalado que los datos oficiales "desmontan por completo el relato triunfalista" del equipo de gobierno", ya que "mientras en 2024 el Ayuntamiento sí cumplía con la estabilidad presupuestaria gracias a la gestión del Partido Popular, en 2025 el propio informe reconoce que no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria".

Álvarez ha recordado que la liquidación de 2024 cerró con una capacidad de financiación positiva de 9.074.703,18 euros, "es decir, un superávit real que demostraba que se estaba saneando el Ayuntamiento con rigor y responsabilidad".

Frente a ello, ha lamentado que la liquidación de 2025 presentada por PSOE y Jaén Merece Más arroje un déficit de 3.415.124,25 euros, "más de tres millones y medio en números rojos que evidencian una gestión económica absolutamente nefasta".

Asimismo, el edil popular ha destacado que durante la etapa de gobierno del Partido Popular "se consiguió reducir el remanente negativo de tesorería para gastos generales en casi 20 millones de euros, pasando de cerca de 24 millones a 4,2 millones", mientras que el actual equipo de Gobierno "solo ha logrado reducirlo en torno a cuatro millones, quedándose prácticamente estancados".

En este sentido, ha afirmado que "frente a una gestión basada en el superávit, la solvencia y el rigor económico", el balance de PSOE y Jaén Merece Más es "déficit, descontrol y propaganda". El concejal popular ha criticado además que el Gobierno municipal "pretenda sacar pecho de unas cuentas que incumplen la estabilidad presupuestaria", insistiendo en que "los números no opinan y hablan por sí solos".

"En 2024 se saneó el Ayuntamiento, se cumplió con la ley y se avanzó en solvencia económica; en 2025 se incumple la estabilidad y se retrocede", ha dicho el edil popular.