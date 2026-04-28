El PP critica la "injusticia" con los parados andaluces y las políticas de empleo y el Gobierno lamenta los "numeritos"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP en el Senado Teresa Ruiz-Sillero ha criticado este martes en el Pleno del Senado la "injusticia" del Ministerio de Trabajo hacia los parados andaluces al destinar, según la senadora andaluza, menos dinero a Andalucía por cada desempleado que tiene (721 euros en concreto) que a otras comunidades, como Cataluña, que percibe 1.280 euros. "¿Le parece justo? A mí no. ¿Por qué esta injusticia? Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie".

En su turno de preguntas en la Cámara Alta, el PP ha recordado la aprobación en la Comisión de Trabajo hace tres meses de una moción solicitando más dinero para políticas activas de empleo para Andalucía. "Votó en contra el PSOE, Podemos y Sumar, y encima el Gobierno está incumpliendo lo que se aprobó aquí en el Senado. ¿Va a rectificar y aumentar el dinero para Andalucía?", le ha preguntado Ruiz-Sillero a la ministra Yolanda Díaz, a la que ha calificado de "la peor ministra de Trabajo de la historia frente a Moreno, el mejor presidente de la Junta de Andalucía".

La ministra ha lamentado que el PP vaya al Senado en "modo campaña electoral" y para "hacer el numerito" y ha recordado que su departamento ha "multiplicado por cuatro" los fondos para políticas de empleo en Andalucía, pasando de 133 millones a 418 millones de euros. "Esta es la realidad, pero es que el problema les da igual. Están en campaña electoral", le ha afeado Díaz a Ruiz-Sillero.

Para la ministra, "es muy grave lo que pasa en Andalucía". Ha aludido con esta frase al hecho de que el paro ha pasado en la comunidad andaluza del 21 al 14,5%. "Hoy se ponen la camiseta del señor Moreno pero el PP votó en contra de la reforma laboral, de las pensiones, de la Ley Ryder, de las trabajadoras del hogar y de todas las normas que mejoran la vida de los andaluces. Yo no vengo aquí a hacer numeritos", ha subrayado Díaz.

En relación a la ejecución de recursos destinados a favorecer la creación de empleo, Yolada Díaz ha recordado al PP que Andalucía ha ejecutado en el primero de sus años como ministra un 34% que ha pasado al 54%. "Es decir, de cada euro que le da el Gobierno de España, el PP deja caer uno. ¿Me habla usted a mí de ejecución? El Gobierno de España va a seguir trabajando por el bien de los españoles y de los andaluces", ha sentenciado.