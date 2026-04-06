El PP critica la "política de la mentira" del PSOE sobre el Hospital de Alcaudete (Jaén) basada en "ambigüedades"

Archivo - Hospital de Alcaudete. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Popular en la Diputación de Jaén y presidente del PP de Alcaudete, Gaspar Sánchez, ha lamentado este lunes que el PSOE continúe instalado en la "política de la mentira" para atacar la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía. El popular ha calificado de "denigrante" la moción socialista sobre el Hospital de Alcaudete, basada en "ambigüedades y falsedades".

El diputado del Grupo Popular en la Diputación de Jaén y presidente del PP de Alcaudete, Gaspar Sánchez, ha criticado este lunes que el PSOE continúe, a su juicio, en la "política de la mentira" para cuestionar la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, y ha calificado de "denigrante" la moción socialista sobre el Hospital de Alcaudete, que considera basada en "ambigüedades y falsedades".

"Ya está bien de engañar a los vecinos. No todo vale", ha afirmado Sánchez, quien ha sostenido que el PSOE "no puede dar lecciones" tras, según ha señalado, "deteriorar la sanidad pública y ocultar a pacientes en listas de espera". Asimismo, ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno está "reconstruyendo" el sistema sanitario andaluz que "el socialismo dejó hecho añicos".

"Los socialistas de Alcaudete llevan tres años recogiendo firmas bajo el falso lema del cierre del hospital, cuando el centro sigue en funcionamiento y ampliando servicios", ha afirmado Sánchez, quien ha subrayado que el centro ha pasado de un modelo público-privado a depender exclusivamente del Hospital Universitario de Jaén, "reforzando su carácter público, lejos de la privatización".

Sánchez ha aportado datos para respaldar esta gestión y ha señalado que el Hospital de Alcaudete cuenta actualmente con cerca de 80 profesionales y una plantilla estabilizada. Además, ha destacado que en el último año se han realizado más de 8.100 actos asistenciales, incluidas consultas en especialidades como Digestivo, Ginecología, Urología o Cardiología, y que se han invertido más de 500.000 euros en mejoras, entre ellas la incorporación de un nuevo mamógrafo de alta generación. "El hospital sigue creciendo", ha destacado el popular, haciendo hincapié en que "acabamos de estrenar una sala de Radiología y en breve se pondrán en marcha los quirófanos de cirugía menor y local".

En este contexto, ha criticado la "deslealtad institucional" de la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, por no asistir a la reciente visita de la delegada de Salud, Elena González, "pese a estar invitada y no tener", según ha indicado, "otros actos en su agenda". En dicha visita se anunciaron estas mejoras ante concejalas del municipio. "Prefieren la confrontación y las pancartas antes que reconocer que hay más médicos y mejores servicios", ha añadido.

El diputado popular ha concluido que "la sanidad es un asunto serio y no todo vale" y ha defendido que, "frente a las críticas del PSOE, hay un Gobierno andaluz que actúa con hechos". Asimismo, ha reconocido que existen "problemas puntuales, como en cualquier centro sanitario", y que aún queda trabajo por hacer, pero ha asegurado que el Ejecutivo de Juanma Moreno continúa trabajando para mejorar la atención sanitaria en Alcaudete y en la provincia de Jaén.