PP denuncia "el peligro" de la JV-7056 en Torres de Albanchez (Jaén) tras un incidente con un bus escolar vacío

Estado en el que quedó el autobús escolar, que iba vacío - PP EN LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha denunciado "el peligro" de la JV-7056, que une Torres de Albanchez (Jaén) con la aldea de Onsares, después de que un autobús escolar, que se dirigía a recoger al alumnado, haya protagonizado "el último susto" en un punto de la vía que carece de espacio suficiente para el giro de vehículos de gran tonelaje.

"Afortunadamente no ha habido heridos porque el autobús iba vacío en ese momento, pero la pregunta es obligada, ¿a qué espera el PSOE para actuar?", ha preguntado el diputado provincial Nicolás Grimaldos.

El diputado ha indicado que "tras años de presión del PP y de aprobarse una moción por unanimidad en 2021", la Diputación ha adjudicado "por fin" las obras por 1,3 millones de euros. Para Grimaldos, el proyecto "nace cojo" al ignorar la ampliación de la entrada al municipio o la construcción de una rotonda, algo solicitado reiteradamente por el Grupo Popular y el propio alcalde.

"Es incomprensible que se invierta esa cantidad y se deje fuera precisamente el punto donde los autobuses y camiones agrícolas se juegan el tipo a diario", ha señalado el diputado.

Esta vía es además el acceso principal a una cooperativa en la aldea de Onsares, lo que genera un tránsito constante de vehículos pesados que no pueden maniobrar con seguridad.

"Ahora, con las ayudas por el temporal, disponen de más dinero que nunca para carreteras, por lo que no hay excusa. Es una cuestión de voluntad política", ha subrayado Grimaldos.

Ha añadido que el PSOE tampoco ha cumplido con lo aprobado en 2021 de cambiar la clasificación de la vía, que "sigue figurando como camino de interés agrario (JV) cuando, por su uso y flujo de tráfico, debería estar integrada ya en la Red Provincial de Carreteras (JA)".

Para el Grupo Popular, los cinco años de retraso acumulados son una muestra de la "falta de compromiso" socialista con la Sierra de Segura y de "la dejadez" de la Diputación con la red de carreteras provincial. "Exigimos transparencia, rigor y, sobre todo, seguridad. No vamos a permitir que se ningunee más a los vecinos de Torres de Albanchez con parches que no solucionan el riesgo real de la carretera", ha concluido el diputado popular.