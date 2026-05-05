PP denuncia al PSOE por el "incumplimiento flagrante" de la normativa electoral en Martos (Jaén) y Siles (Jaén)

Archivo - El vicesecretario provincial de Acción Política y Comunicación del PP de Jaén, Miguel Contreras/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha elevado una denuncia formal ante la Junta Electoral de Zona contra el PSOE por el "incumplimiento flagrante" de la normativa electoral en Martos (Jaén), denuncia que ha hecho extensiva a Siles (Jaén).

Los populares subrayan el "vergonzoso doble rasero" y la "falta de escrúpulos" de los socialistas al plagar ambos municipios de "banderolas prohibidas", una situación "especialmente grave en Martos, donde junto a la Junta Electoral de Zona fue el propio equipo de gobierno del PSOE quien dictó la prohibición que ahora se salta a la torera".

El PP ha exigido la retirada inmediata de la cartelería y sanciones "contundentes" por "el beneficio electoral obtenido de forma ilícita".

El vicesecretario provincial de Acción Política y Comunicación del PP de Jaén, Miguel Contreras, ha apuntado que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 8 de abril recogía los lugares habilitados por los ayuntamientos para la campaña y el de Martos, gobernado por el PSOE, "especificó claramente que no se permitía la colocación de banderolas ni pancartas en todo el casco urbano".

Contraras ha afirmado que el PSOE "ha hecho de su capa un sayo, saltándose la norma que ellos mismos impusieron para todos los demás", mientras que "todos los partidos han respetado escrupulosamente esa decisión".

Finalmente, el popular ha lamentado que esta forma de actuar responda a una "dinámica habitual" del PSOE, basada en "decir una cosa y hacer la contraria".