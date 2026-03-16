El PP destaca un "giro de 180 grados" en la comarca de Bailén (Jaén) gracias a las políticas de la Junta

Foto familiar del encuentro de la comarca de Bailén en La Carolina. - PP JAÉN

LA CAROLINA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de Jaén ha celebrado este lunes en La Carolina su encuentro de la comarca de Bailén, una reunión presidida por el líder provincial, Erik Domínguez, y la secretaria general, Elena González, en la que se ha subrayado el "giro de 180 grados" en la comarca en los últimos años "gracias a la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno y el trabajo de los gobiernos locales del PP".

Domínguez ha analizado el impacto de las políticas de la Junta de Andalucía, subrayando que esta zona ha pasado "del olvido socialista a ser una prioridad estratégica". En este sentido, ha destacado el "impulso" en los tres últimos ejercicios de la mano del alcalde, Cristóbal Pérez, su equipo y la presidenta del PP de La Carolina, Elvira Muriana.

El presidente provincial ha hecho hincapié en inversiones como la realizada en el complejo deportivo Tolo Plaza en La Carolina, que "estaba totalmente abandonado y ahora es de las mejores instalaciones de atletismo de la provincia" o de la antigua Santana Motor, cuya gestión ha sido cedida al Ayuntamiento carolinense.

"Frente a los años de abandono socialista, el Gobierno de Moreno ha cumplido con una inversión de tres millones de euros para transformar naves en desuso en un parque empresarial moderno y generador de empleo", ha señalado el presidente. Así, ha asegurado que "en cualquier municipio de la comarca se encuentran mejoras de la Junta de Andalucía, desde carreteras a centros de salud, colegios, empleo, depuradoras de agua, entre otras".

En este sentido, ha destacado que "nuestra carta de presentación son los hechos". "Mientras otros se pierden en debates estériles, nosotros ofrecemos una gestión que se ve y se toca en nuestros pueblos", ha apuntado Domínguez. Por ello, ha destacado la importancia de las próximas elecciones andaluzas, "donde la provincia se juega mucho".

En presencia del coordinador provincial de la formación y portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Luis Mariano Camacho, ha recordado que el objetivo sigue siendo además alcanzar la Diputación Provincial de Jaén en 2027, consolidando el "modelo de cambio, la mejor garantía para todos los jiennenses, vivan donde vivan".

Por último, el presidente provincial ha insistido en el reconocimiento de la labor de los alcaldes y portavoces de la comarca, asegurando que el PP de Jaén seguirá "pegado al terreno" para que municipios como Bailén o La Carolina "sigan avanzando y mejorando la vida de los vecinos".

En la misma línea se ha expresado el alcalde La Carolina, Cristóbal Pérez, que ha destacado "la ilusión y las pilas cargadas" con las que se afrontan desde el partido las próximas elecciones, que son "vitales" para los pueblos y con un proyecto de Juanma Moreno que ha demostrado que es "muy bueno para Andalucía y para esta comarca".