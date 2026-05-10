El PP de Granada asegura que Moreno ha convertido a Granada en un "referente internacional" en ciencia e innovación

La candidata número uno del PP a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz. - PP DE GRANADA

GRANADA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha destacado "la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el proyecto Ifmif-Dones, reflejada en los 211 millones de euros comprometidos para seguir avanzando en el desarrollo de esta infraestructura científica estratégica", que permitirá investigar en Escúzar los "materiales clave" que harán posible generar energías limpias a partir de la fusión nuclear.

Rocío Díaz ha señalado que este apoyo permitirá continuar impulsando las infraestructuras del proyecto y consolidar a Granada "como uno de los grandes polos científicos y tecnológicos del sur de Europa". En este sentido, ha destacado que "Ifmif-Dones sitúa a Granada y Andalucía en la vanguardia de la investigación y proyecta nuestra tierra al mundo", según ha precisado la formación en una nota.

"Frente a otros tiempos en los que Granada veía pasar oportunidades, el Gobierno de Andalucía está volcado en proyectos estratégicos que generan riqueza, empleo y valor añadido en nuestra provincia", ha subrayado Díaz.

Díaz ha concretado que "el impacto socioeconómico previsto para Ifmif-Dones supera los 4.000 millones de euros y contempla la creación de más de mil empleos directos e indirectos, además de convertir a Granada en un referente internacional en investigación energética, sostenibilidad y nuevos materiales vinculados a la energía de fusión".

En el marco de las mejoras asociadas a esta infraestructura tecnológica, la candidata también ha resaltado las obras de acceso al CITAI, que incluyen la renovación del firme en la A-385 entre Otura y La Malahá, con una inversión de 2,7 millones de euros destinada a mejorar cuatro kilómetros de vía afectados por el incremento de tráfico pesado.

Así, a estas actuaciones se suman las ya ejecutadas en la carretera A-338, con cerca de tres millones de euros para el ensanche y refuerzo del trazado, y la preparación de la nueva conexión directa con la A-44, actualmente en fase de redacción del anteproyecto. Estas intervenciones contribuyen a la mejora de las conexiones para el funcionamiento del proyecto Ifmif-Dones, respondiendo al incremento de la actividad en el entorno de Escúzar.

La candidata ha asegurado que el compromiso de Moreno "va mucho más allá de la financiación", puesto que Ifmif-Dones "ya está impulsando un ecosistema que atrae nuevas empresas e iniciativas vinculadas a la ciencia y la tecnología". "Granada tiene capacidad para liderar y convertir todo ese potencial en oportunidades", ha agregado.

"Con Juanma Moreno, Granada se ha convertido en una provincia que lidera proyectos estratégicos, atrae inversión y genera confianza", ha asegurado Díaz, quien ha concluido que "el 17 de mayo tenemos en nuestras manos garantizar que Granada siga avanzando con estabilidad para mirar al futuro junto a Juanma Moreno".