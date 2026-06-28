El PP de Jaén apoya al colectivo Lgtbi con motivo del Orgullo: "La libertad solo es completa cuando es para todos"

La vicesecretaria de Igualdad y Bienestar Social del PP de Jaén, Lola Martín. - PP DE JAÉN

JAÉN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad y Bienestar Social del PP de Jaén, Lola Martín, ha reafirmado este domingo 28, con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, el compromiso del Partido Popular con el colectivo y con la igualdad de todos los ciudadanos, subrayando que "la libertad solo es completa cuando es para todos".

Según ha precisado la formación en una nota, Martín ha defendido una España "abierta y plural", rechazando los prejuicios de una izquierda que "pretende imponer al colectivo cómo debe pensar o votar".

Frente a la confrontación, ha puesto como ejemplo la gestión de la Junta de Andalucía, puesto que ha considerado que con Juanma Moreno hay "una Andalucía tolerante, diversa e igualitaria, una Andalucía mejor", un "avance consolidado con medidas pioneras" desarrolladas de la mano del propio colectivo.

Por ello, Martín ha lamentado que el PSOE de Jaén "vuelva a mentir a la desesperada" acusando al PP de votar contra la prohibición de las terapias de conversión, cuando la realidad es que "se abstuvo porque la propuesta socialista se queda corta, porque dos años de pena es poco para semejante delito y porque no queda claro qué es y qué no es una terapia de conversión. ¿Eso es estar en contra?", ha cuestionado. Al respecto, ha señalado que el PP mejorará la norma en el Senado por la vía penal para elevar las penas y garantizar que sea un juez quien aplique "todo el peso de la ley".

"Al PSOE lo único que le importa es levantar cortinas de humo para que no se hable de la corrupción que salpica a Pedro Sánchez, al Gobierno y, presuntamente, a la Diputación de Jaén. El PP seguirá defendiendo la convivencia y la igualdad ante la ley", ha concluido.