El PP de Jaén exige al alcalde que "actúe de inmediato" en la senda de Los Cañones, "intransitable, sucia y peligrosa"

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa - PP JAÉN

JAÉN 31 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa ha exigido al alcalde, Julio Millán, que actúe "de forma inmediata" en la senda peatonal de Los Cañones, después de que, cinco meses después del tren de tormentas que ocasionó destrozos a primeros de año, este espacio "continúe con importantes daños, sin mantenimiento y con varios tramos intransitables".

Losa ha señalado que hace poco más de un año, bajo el Gobierno de Agustín González, se inauguró la primera fase de Los Cañones, una senda peatonal de casi un kilómetro y medio que, según ha lamentado, presenta actualmente una situación de "inseguridad, abandono y peligro" para los jiennenses que acuden a este entorno para hacer deporte, pasear o simplemente disfrutar del espacio, tal y como ha afirmado la formación en una nota de prensa.

El concejal popular ha afirmado que hay árboles caídos dentro del cauce del río, "con el grave riesgo de que pueda volver a haber nuevas inundaciones", así como varios tramos del sendero cortados por árboles caídos o corrimientos de tierra.

Una situación que, según ha explicado, impide el paso normal de los usuarios y convierte este espacio en un sendero "intransitable e inoperativo".

Asimismo, Losa ha advertido de la existencia de vallas caídas como consecuencia del temporal, con elementos cortantes al aire libre, además de suciedad acumulada y papeleras a rebosar "sin ningún tipo de mantenimiento".

En este sentido, ha lamentado que "es una pena si lo comparamos con el estado en el que se encontraba cuando se inauguró hace escasamente un año y medio".

El concejal del Grupo Popular ha señalado que, ante esta situación, se han realizado numerosos requerimientos al alcalde Julio Millán para que intervenga, fundamentalmente de cara a la época estival, con el objetivo de que los jiennenses puedan disfrutar de este entorno en condiciones de seguridad y limpieza.

Sin embargo, Losa ha criticado que la respuesta del alcalde haya sido "negarse a intervenir y delegarlo todo en el Gobierno de España, en el Gobierno de Pedro Sánchez".

A su juicio, los jiennenses no pueden esperar a que actúe un Ejecutivo "arrinconado por la corrupción" y que va "de sobresalto en sobresalto", especialmente cuando el verano ya está aquí y este espacio debería estar preparado para su uso.

Por todo ello, Losa ha exigido al alcalde Julio Millán que actúe "ya" porque "no hay tiempo que perder", y ha recordado que la conservación, el mantenimiento y la reparación tanto de este sendero peatonal como del cauce del río "es de su competencia".