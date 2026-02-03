El PP de Jaén plantea varias propuestas a la revisión del POTA y defiende que "viene a mejorar la anterior versión"

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha planteado varias propuestas a la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) para "una planificación territorial completa y eficaz" con un documento que "viene a mejorar para Jaén la anterior versión aprobada por los gobiernos socialistas de la Junta".

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, después de participar este martes en una reunión de la junta de portavoces, en la que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) ha informado de las alegaciones municipales.

En la reunión, ha trasladado que el grupo del PP "comparte varias de las propuestas planteadas" por el gobierno local, si bien existen "aspectos relevantes que no han sido recogidos" en las alegaciones del Consistorio y que "resultan fundamentales para una planificación territorial completa y eficaz para Jaén".

En materia ferroviaria, ha señalado la coincidencia en la necesidad de avanzar hacia una conexión ferroviaria entre Jaén y Granada, pero ha matizado que el planteamiento del PP "va más allá", al incorporar también la mejora y el aprovechamiento del eje ferroviario desde Linares-Baeza.

"Una planificación ambiciosa no debe limitarse a una única conexión, sino que debe reforzar el conjunto de la red ferroviaria existente para vertebrar mejor la provincia y ampliar el ámbito de influencia de la capital", ha comentado.

González ha añadido, en todo caso, que la conexión ferroviaria Jaén-Granada "aparece contemplada en el texto del POTA" sometido ahora a información pública, por lo que "es falso" que haya desaparecido. Además, ha indicado que el Gobierno de España es "el competente en materia ferroviaria y "ya podrían estar reclamándole que invirtiese en hacerla realidad".

Otra propuesta del grupo del PP es el acondicionamiento integral de la carretera A-311 entre Jaén y Andújar, que no ha sido incluido en las alegaciones del equipo de gobierno. "Al figurar de manera expresa en un documento estratégico como el POTA se garantiza que continúen las inversiones para ampliar su capacidad, ya que es clave para la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de una parte muy importante de la provincia", ha dicho el portavoz, quien ha aludido a los 17 millones ya invertidos en una primera fase.

ATAQUE

Por otra parte, ha considerado que algunas alegaciones de PSOE y Jaén Merece Más "no buscan mejoras para la capital jiennense, sino el ataque directo a la Junta de Andalucía". "Frente a la estrategia del alcalde, Julio Millán, basada en la confrontación con otras administraciones, desde el PP hemos optado por presentar propuestas concretas, viables y alineadas con los intereses de la ciudad", ha comentado.

González se ha referido también al "tono agresivo" del documento del equipo de gobierno, especialmente en lo relativo al apartado dedicado a la participación institucional. En este punto, ha considerado que "resulta difícil hablar de falta de cooperación cuando la Junta de Andalucía ha ofrecido hasta en dos ocasiones trabajar de forma conjunta y participativa con el Ayuntamiento en este proceso, sin que esas invitaciones hayan sido atendidas".

Ha defendido, además, que la mayor demostración de la transparencia y de la vía de diálogo se demuestra con el periodo de exposición publica de la revisión del POTA. "Es una versión preliminar y que ahora se enriquece con las aportaciones de todos los organismo, por lo tanto se queja de que no hay proceso de escucha cuando esta haciendo uso de la herramienta establecida para ello", ha declarado.

Así las cosas, el PP ha lamentado que gobierno municipal opte "por una estrategia de confrontación política", en lugar de sumar esfuerzos para defender una posición común que beneficie a la ciudad ante un documento tan relevante como el POTA. "Jaén necesita cooperación institucional y propuestas serias", ha subrayado.